Sie kann im modernen Radsport nicht jeden Winkel des Frankreichs abdecken, sondern setzt Jahr für Jahr andere geographische Schwerpunkte. Alpen und Pyrenäen sind freilich unentbehrlich. Diesmal geht's erst in die Pyrenäen, dann in die Alpen.



Der zweite Hochgebirgsabschnitt wird traditionell schwieriger als der erste gestaltet und rückt terminlich so nahe wie möglich ans Ende der Rundfahrt, wo kein Weg an den Champs-Elysées vorbeiführt. Fast immer bedeutet das: Am vorletzten Tag befinden sich alle noch weit weg von Paris, in diesem Falle in Val Thorens, Wintersportort in Savoyen, einem Tal der Skiregion der "Trois Vallées". Für den weiten Transfer der Fahrer stehen dann Schnellzug (TGV) oder Flugzeug zur Verfügung – der große Rest muss sich auf Straßen und Autobahnen deutlich langsamer in die französische Hauptstadt bewegen.



Der Parcours dieses Jahres meidet fast völlig die Westhälfte des Landes, was zum Beispiel die radsportverrückten Bretonen zum Reisen zwingen wird. Zur Philosophie von Tour-Direktor Christian Prudhomme und seinem Team gehört es, verstärkt die französischen Mittelgebirge Vogesen, Jura und Zentralmassiv einzubeziehen. Auch dort lassen sich selektive Etappen bauen. So wird der kurze, aber sehr steile Anstieg zum Mini-Skigebiet "Planche des Belles Filles" in den Vogesen die Favoriten am Ende der ersten Woche aus der Reserve locken - dort zeigt sich meist schon, wer die Form hat für die weitaus längeren Anstiege im späteren Verlauf.



Dünne Höhenluft könnte diesmal ein Faktor werden, nicht jedem liegt sie: Bei allen drei Bergetappen in den Alpen wird die 2000-Meter-Grenze deutlich überschritten. Mit dabei sind der legendäre Galibier (2640 Meter) und der noch höhere Col de l’Iseran, mit 2764 Metern der topographische Höhepunkt der Tour 2019.



Für Zeitfahrspezialisten war die Tour zuletzt kein lohnendes Ziel - so auch diesmal. Nur einmal geht's alleine gegen die Uhr, auf 27,5 Kilometern im Pyrenäenvorland bei Pau. Dazu noch das Mannschafts-Zeitfahren am zweiten Tag in Brüssel, das war´s dann auch schon. Da bot der Giro d´Italia zuletzt eine bessere Bühne für Fahrer wie Tony Martin, der folgerichtig auch eher mannschaftsdienlich unterwegs sein wird. Abgesehen von diesem Mangel bietet die Tour mit sieben Flachetappen, fünf hügeligen und sieben gebirgigen Teilstücken aber eine ausgewogene Mischung.

Strecke der Tour de France 2019