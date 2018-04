Künstler des Machbaren

Dessen Vertrag läuft im Sommer aus, und seine Bilanz nach 17 Pflichtspielen in Schwarz-Gelb ist durchwachsen. Das DFB-Pokal-Aus in München war zu verschmerzen, doch das krachende Scheitern im Achtelfinale der Europa League gegen Red Bull Salzburg hat dem Klub-Renommee schwer geschadet.



In der Liga dagegen ist Stöger mit dem BVB ungeschlagen. Seit er Anfang Dezember für den glücklosen Peter Bosz übernahm, hat er die Westfalen von Rang sieben auf Rang drei geführt. Allein: Die brauchbaren Ergebnisse stehen in merkwürdiger Relation zu meist mauen Auftritten und teils heftiger Kritik, mit der Stöger selbst und in immer kürzeren Abständen die eigene Truppe überzieht.