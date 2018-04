Am 26. April 2017 war das, als die Zuschauer ein wogendes Spektakel erlebten, in dem die Dortmunder durch Marco Reus in Führung gingen, die Bayern das Spiel durch Javier Martínez und Mats Hummels drehten, ehe Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé für die nächste Volte zugunsten der Borussia sorgten. Dass die Bayern das Spiel bestimmt und die Vorentscheidung bei zahlreichen Chancen verpasst hatten, schmälerte den Eindruck nur bedingt, wonach der BVB mal wieder in der Lage war, die Münchner zu überlisten. Sogar in deren Arena. Er habe in der Nacht danach „keine Minute geschlafen“, berichtete Bayern Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge damals.



An diesem Samstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) treffen der Meister und der Pokalsieger in der Bundesliga an selber Stelle erneut aufeinander. Doch gefühlt wirken beide Vereine so weit voneinander entfernt wie selten zuvor in der jüngeren Vergangenheit. 18 Punkte beträgt der Vorsprung der Bayern auf die Dortmunder. Bei einem Sieg wäre die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes auch rechnerisch und zum sechsten Mal in Serie Meister, wenn Schalke zuvor gegen Freiburg nicht gewinnen sollte. Und das, obwohl der BVB die Tabelle am siebten Spieltag noch mit fünf Punkten Vorsprung auf die Münchner anführte. Dann kehrte Heynckes aus dem Ruhestand zurück und ließ den BVB bald weit im Rückspiegel zurück.