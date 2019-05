Fernduell mit Psycho-Krimi-Charakter

Beim FC Bayern geben sie sich natürlich selbstgewiss. Zumal Frankfurt zuletzt den zehrenden Europa-League-Schlachten Tribut zollen musste. Und zumal die Bayern nur 1971 am letzten Spieltag noch abgefangen wurden. „Ich werde sechs oder sieben Tage wunderbar schlafen, weil ich weiß: Wenn die Mannschaft so spielt wie heute, so kämpft, sich so reinhaut, dann sind wir am Samstag deutscher Meister“, sagte Präsident Uli Hoeneß nach dem jüngsten 0:0 bei RB Leipzig.



Das Problem dabei ist allerdings: Die Psychologie und der Fußball halten sich oft nicht an die Wahrscheinlichkeitslehre. Vor allem für die vom Erfolg verwöhnten und zu diesem verpflichteten Bayern wird das Fernduell mit dem BVB deshalb zur Nervenprobe. Es geht diesmal um die Kopf-Salatschüssel, wenn man so will. Für die Münchner ist das eine sehr ungewohnte Ausgangslage – in der die kleine Chance der Dortmunder liegt. Beim BVB setzen sie genau auf diese Komponente. Und auch auf die Frankfurter, die noch um die erneute Teilnahme am Europapokal kämpfen.