Das macht Mercedes besser als die Konkurrenz

Mercedes-Teamchef Wolff mit Hamilton und Bottas.

Der Finne darf zwar auch schon mal gewinnen, wenn es sich ergibt und Hamilton nicht weiter schadet, wie etwa kürzlich in Japan. Ansonsten hat er sich aber brav hintenan zu stellen und tut das auch. Ein gewaltiger Unterschied speziell gegenüber Ferrari. Dort bekam Sebastian Vettel schon nicht mit Kimi Räikkönen im Team in entscheidenden Momenten die Priorität. Jetzt ist die Situation zwischen ihm und dem aufstrebenden Supertalent Charles Leclerc noch schwieriger – und Teamchef Mattia Binotto tut sich schon jetzt mehr als schwer, die beiden in den Griff zu bekommen.