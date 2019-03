Mehr Spannung, neue Regeln, neue Gesichter

- Gesamt-Mindestgewicht:

Das Gesamt-Mindestgewicht wird um weitere 10 auf 743 Kilogramm erhöht

- Spritmenge:

Die erlaubte Spritmenge von 110 statt bisher 105 Kilogramm pro Rennen soll für ein bisschen mehr Vollgas-Action sorgen

- Reifen:

Bei den Reifen will man es vor allem für die Fans einfacher machen. 2019 gibt es für die Formel-1-Reifen nur noch drei Bezeichnungen: hart, mittel, weich. Zwar verstecken sich dahinter in der Praxis immer noch fünf verschiedene Mischungen, aus denen pro Rennen drei zur Auswahl stehen. Aber die jeweils weichste wird an den Wochenenden mit weich, die jeweils härteste mit hart und die mittlere mit mittel gekennzeichnet. Auch an der Konstruktion der Reifen hat sich etwas geändert. Die Lauffläche ist um 0,4 Millimeter reduziert, um die Überhitzungsgefahr einzudämmen

- Punkt für die Schnellste Runde:

Und die letzte wichtige Regeländerung, die hat die FIA ja gerade noch vor ein paar Tagen in letzter Sekunde vor dem Saisonstart hinterher geschoben: Für die schnellste Rennrunde gibt es wieder einen Punkt – wie schon einmal in den Anfangsjahren der Formel-1-Geschichte. Allerdings nur für Fahrer, die auch unter den ersten Zehn ins Ziel kommen