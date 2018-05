Vettel gegen Hamilton - die Folgen von Baku

Der Ärger von Baku ist noch nicht vergessen - obwohl die FIA ja am letzten Montag einen Schlussstrich hinter die Vettel-Hamilton-Affäre zog und sich der Heppenheimer noch einmal öffentlich auf der Pressekonferenz am Donnerstag entschuldigte und der Brite die Entschuldigung annahm. Was sich allein daran zeigt, dass es bis Donnerstag Vormittag dauerte, ehe die Bestätigung über die Teilnehmer der offiziellen FIA-Pressekonferenz am gleichen Nachmittag gab. Die beiden Kontrahenten zu einem Auftritt in der gleichen Dreiergruppe zu bewegen, war offenbar nicht ganz einfach. Eines ist klar: Für Vettel ist die Situation im Moment psychologisch nicht einfach: Er steht unter besonderer Beobachtung, darf sich derzeit nichts mehr leisten. Selbst dann, wenn nach dem Österreich-GP (Berichte vom Qualifying am Samstag im aktuellen sportstudio) wieder zwei seiner derzeit neun Strafpunkte im Sündenregister gestrichen werden, das Risiko, die zwölf zu erreichen, die automatisch eine Sperre für ein Rennen bedeuten geringer wird.