Dagegen müssen in den Stadien alle aufstehen, die sich nicht weiter in Geiselhaft nehmen lassen wollen durch ein paar wenige Chaoten. Bei einem anderen, genauso wichtigen Thema ist das in Münster vor ein paar Wochen sehr gut gelungen. Beim Thema Rassismus. Als ein Zuschauer den Würzburger Spieler Kwadwo rassistisch bepöbelte, hat die überwältigende Mehrheit auf den Rängen auf diesen Pöbler gezeigt, ihn isoliert und mit dazu beigetragen, dass er aufgehalten werden konnte. Diese Zivilcourage ist richtig und es braucht sie von den „echten“ Fußballfans in den Stadien. All das wird aber nichts bringen, wenn die Vereine nicht endlich ihrer Verantwortung nachkommen.