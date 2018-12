Leipzig gewinnt Verfolgerduell

Bayerns Torwart Manuel Neuer beim Tor zum 1:1 durch Bremens Yuya Osako

Die Münchner erwischten einen guten Start und gingen in der 20. Minute durch Serge Gnabry verdient in Führung. Doch nach einer halben Stunde verloren sie einmal mehr ihre Linie. Werder nutzte eine Fehlerkette von Jerome Boateng und Manuel Neuer zum 1:1 durch Yuya Osako, ehe Gnabry (50.) den Rekordmeister kurz nach der Pause zurück in die Spur brachte.



Bei den Bayern blieb der angeschlagene Arje Robben 90 Minuten lang auf der Bank, Franck Ribery musste in der 38. Minute verletzt vom Feld. Für die Flügelzange spielten der herausragende Gnabry und der zum ersten Mal seit seinem Syndesmosebandriss wieder eingesetzte Kingsley Coman. Auch Thiago kehrte nach einmonatiger Verletzungspause auf das Spielfeld zurück und wurde in der 80. Minute eingewechselt.