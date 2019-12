Augsburg jubelt auch in Hoffenheim

90 Fazit:

Der FC Augsburg gewinnt die Freitagabendpartie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 4:2 setzt sich am 15. Spieltag weiter von der Abstiegszone ab. Nach dem 1:1-Pausenunentschieden gingen die Fuggerstädter nach Akpogumas Foul an Niederlechner und Max‘ erfolgreicher Strafstoßausführung zu einem frühen Zeitpunkt erneut in Führung (51.). Dank eines schnellen Umschaltmoments legten sie durch Jensen bereits in der 56. Minute ihr drittes Tor nach. Die TSG verzeichnete daraufhin zwar wieder klare Ballbesitzvorteile, musste aber bis zur 80. Minute warten, ehe Joker Locadia per Kopf den Anschluss herstellte. Die aufgekommene Spannung währte allerdings nur kurz, denn nach einem Konter stellte Iago nach Niederlechners viertem Assist den alten Abstand wieder her (85.) und sorgte damit für die Entscheidung. Während die Schmidt-Truppe den vierten Sieg in den letzten fünf Begegnungen einfährt und den Vorsprung auf Rang 16 vor den restlichen Partien des Wochenendes auf acht Zähler ausbaut, kassiert die TSG die vierte Heimpleite und verliert die internationalen Ränge vorerst aus den Augen. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt am Dienstag beim 1. FC Union Berlin an. Der FC Augsburg empfängt zeitgleich Fortuna Düsseldorf. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Einwechslung bei FC Augsburg: André Hahn

90 Auswechslung bei FC Augsburg: Philipp Max

90 Baumgartner scheitert an Koubek und am Pfosten! Bebeou legt von der rechten Grundlinie innerhalb des Sechzehners flach zurück zum Österreicher, der aus gut acht Metern direkt abnimmt. Der tschechische Keeper lenkt den Ball mit der rechten Hand an die Stange.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der PreZero-Arena soll vier Minuten betragen.

88 Wie Jensen erzielt auch Iago seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Sie sind im hohen Maße mitverantwortlich dafür, dass der FCA heute die 20-Punkte-Grenze knackt.

86 Einwechslung bei FC Augsburg: Felix Uduokhai

86 Auswechslung bei FC Augsburg: Stephan Lichtsteiner

85 Tooor für FC Augsburg, 2:4 durch Iago

Augsburg kontert zur Entscheidung! Niederlechner attackiert nach einem Pass aus der eigenen Hälfte über links, dringt mit Tempo in den Sechzehner ein und spielt flach und hart vor den Kasten. Iago schiebt unbedrängt aus sechs Metern unten links ein.

84 Behält Hoffenheim zumindest noch einen Zähler im Kraichgau? Die ganz große Euphorie kommt beim Schreuder-Team nach dem Anschlusstreffer noch nicht auf.

81 Einwechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

81 Auswechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

80 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:3 durch Jürgen Locadia

Die TSG ist wieder dran! Skovs effetreiche Hereingabe von der linken Außenbahn verlängert Joker Locadia vor dem ersten Pfosten aus gut acht Metern mit der Stirn genau in die rechte Ecke.

79 Koubek verhindert den Anschluss! Nach Skovs flachem Pass vor den Kasten steht der FCA-Schlussmann sechs Meter vor der Linie sowohl Adamyans Direktabnahme als auch Kramarićs Abstauberversuch im Weg. Hoffenheim schnuppert am zweiten Tor.

76 Nach Baiers Foul an Baumgartner will Kramarić den Freistoß aus zentralen 21 Metern direkt im Netz hinter Koubek unterbringen. Er zirkelt das Leder mit dem rechten Innenrist einen guten Meter am linken Winkel vorbei.

75 Nicht selten schaffen es die Kraichgauer über die Außenbahnen hinter die gegnerische Abwehrlinie, doch die folgenden Anspielversuche vor den Kasten bekommen die Fuggerstädter in fast jeder Situation geklärt, ohne dass es richtig gefährlich wird.

72 Mit Baumgartner wechselt Schreuder seinen dritten und letzter Joker ein. Der Österreicher kommt für Rechtsverteidiger Kadeřábek.

71 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

71 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

69 Bebou wird im rechten Halbraum mit einem Pass aus dem Mittelfeld bedient. Er dreht sich um Richter herum und zieht aus vollem Lauf mit dem rechten Fuß ab. Diesmal segelt sein Versuch über Koubeks Kasten.

68 Augsburg ist nach dem Seitenwechsel zwar nicht das dominante Team, doch hat der Gast seine Anteile vergrößert und ist bei seinen Vorstößen deutlich zielstrebiger als die Kraichgauer.

65 Kramarić wird auf die linke Sechzehnerseite geschickt. Er spielt flach und hart an die Fünferkante, doch dort kommen die Kollegen Adamyan und Bebou jeweils einen Schritt zu spät.

62 Schreuder reagiert auf die Gegentore zwei und drei mit der Einwechslung von Locadia. Der offensive Niederländer ersetzt Innenverteidiger Bičakčić.

61 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jürgen Locadia

61 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ermin Bičakčić

60 Am Ende eines schnellen Gegenstoßes über Kramarić und Adamyan gelangt das Leder auf halbrechts zu Bebou, der mit rechts einen satten Spannschuss auspackt. Der rauscht aus gut 18 Metern deutlich links am Ziel vorbei.

59 In der Live-Tabelle rückt die Schmidt-Truppe durch die Führung auf den zehnten Rang vor. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zu diesem Zeitpunkt acht Punkte. Hoffenheim bliebe vorerst Achter, könnte am Sonntag aber noch von Wolfsburg überholt werden.

56 Tooor für FC Augsburg, 1:3 durch Fredrik Jensen

Eiskalte Gäste legen ihr drittes Tor nach! Nach Max' Ballgewinn gegen Bebou im linken Mittelfeld spielt Niederlechner einen hervorragenden Steilpass in den Lauf von Jensen. Der Finne ist 14 Meter vor dem Kasten vor dem herauslaufenden Keeper Baumann am Leder und schiebt es durch dessen Beine in die Maschen.

54 Khedira und Bičakčić sind in einem Luftduell unglücklich mit den Köpfen zusammengeprallt. Beide müssen im Strafraum der Gäste behandelt werden, dürften aber weitermachen können.

51 Tooor für FC Augsburg, 1:2 durch Philipp Max

Max trifft auch per Strafstoß! Der Augsburger mit der 31 auf dem Rücken schickt Baumann in die linke Ecke und verwandelt die Kugel wuchtig in der halbhohen halbrechten Ecke.

50 Es gibt Strafstoß für den FCA! Nach Jensens flachem Diagonalpass aus dem rechten Halbraum wird Niederlechner im Strafraumzentrum durch Akpogumas ungestümes Einsteigen mit Kontakt am rechten Fuß zu Fall gebracht. Schiedsrichterin Steinhaus zeigt direkt auf den Punkt.

48 Weder Alfred Schreuder noch Martin Schmidt hat in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Niederländer darf nach der verwarnungsbedingten Herausnahme Samassékous ohnehin nur noch zweimal tauschen.

46 Weiter geht's in der PreZero-Arena! Nach den beiden Treffern in der ersten Viertelstunde sahen die Zuschauer in Sinsheim zwar über weite Strecken Einbahnstraßenfußball, doch da der FCA clever verteidigt, ist der Zwischenstand nicht unverdient. Es ist aber natürlich aus Gästesicht nötig, nach dem Seitenwechsel wieder aktivere Phasen einzustreuen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause der regnerischen Freitagabendpartie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Augsburg steht es 1:1. In einer ausgeglichenen Anfangsphase legten die Fuggerstädter durch Max nach Vorarbeit Niederlechners vor (11.), doch konnten die Kraichgauer schon wenig später durch einen trockenen Skov-Schuss ausgleichen (14.). In der Folge erarbeitete sich das Schreuder-Team zwar klare Ballbesitzvorteile, doch im letzten Felddrittel setzte es mangels Geschwindigkeit lange Zeit keine nennenswerten Akzente. Erst in Minute 43 ließ Bebou eine sehr gute Chance zur blau-weißen Führung ungenutzt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

43 Bebou scheitert freistehend an Koubek! Der Ex-Hannoveraner taucht nach einer aus einem Pressschlag resultierenden Bogenlampe unbedrängt der mittigen Strafraumkante auf. Der Gästekeeper hat den Braten aber früh gerochen und verkürzt den Winkel durch schnelles Herauslaufen. Am Ende pariert er den Schuss mit der Brust.

42 In den Nachwehen einer Ecke probiert Grillitsch sein Glück aus der halbrechten Distanz. Mit dem rechten Spann befördert er die Kugel deutlich über Koubeks Gehäuse hinweg.

41 In der Vorsaison hat die TSG übrigens beide Vergleiche mit Augsburg für sich entschieden: Hier gewann sie im Herbst mit 2:1; in der Fuggerstadt triumphierte sie im April sogar mit 4:0.

38 Der FCA ist seit längerer Zeit fast nur noch in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Da er jedoch im Verbund konzentriert verschiebt und sich nicht ganz an den eigenen Sechzehner drängen lässt, gibt er sich damit vorerst zufrieden.

35 Bebou ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines präzisen Flugballs durch Grillitsch. Der Ex-Hannoveraner will querlegen, doch Gouweleeuw steht im Weg und vereitelt dieses Vorhaben. Die fällige Ecke bringtn Kraichgauern nichts ein.

32 ... nach Rudys scharfer Hereingabe vor den langen Pfosten klären die Fuggerstädter im zweiten Anlauf.

31 Richter klärt auf der rechten Abwehrseite gegen Kramarić auf Kosten eines Eckstoßes...

30 Schreuder nimmt den platzverweisgefährdeten Samassékou nach einer knappen halben Stunde herunter. Er ersetzt ihn mit Geiger, der ihn Leipzig noch zur Startelf gehörte.

29 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

29 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

26 ... Skovs direkter Versuch mit dem linken Spann ist für den kurzen Winkel bestimmt. Das Leder rauscht deutlich über Koubeks Kasten.

25 Kramarić wird im linken Halbraum durch Khedira zu Fall gebracht...

23 Der Schreuder-Truppe gibt der Treffer Sicherheit: Sie hält das Leder mittlerweile länger in ihren Reihen und tastet die Defensive der Gäste nach Lücken ab. Dass diese entstehen, wenn schnell kombiniert wird, hat die Entstehung von Skovs Tor gezeigt.

20 Der verwarnte Samassékou schrammt hauchdünn an einem Platzverweis vorbei, nachdem er gegen Baier im Mittelfeld das rechte Bein hat stehen lassen. Schiedsrichterin Steinhaus belässt es bei einer letzten Ermahnung.

17 ... nach kurzer Ausführung flankt Richter scharf nach innen. Gouweleeuw klärt vor der langen Ecke per Kopf.

16 Lichtsteiner holt über rechts gegen Skov einen Eckstoß heraus...

14 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Robert Skov

Die Kraichgauer geben die perfekte Antwort! Dank einer direkten Kombination gelangen die Hausherren über rechts in die Mitte. Nach Rudys flacher Ablage versenkt Skov das Spielgerät aus mittigen 17 Metern wuchtig und präzise in die flache rechte Ecke.

11 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Philipp Max

Der FCA führt in Sinsheim! Nach einem Einwurf im rechten Mittelfeld startet Niederlechner in die Tiefe und rennt an Bičakčić vorbei in den Sechzehner. Im richtigen Augenblick legt der Ex-Freiburger für Max quer, der im Zentrum aus neun Metern in den leeren Kasten einschiebt.

10 Jensen ist im halblinken Offensivkorridor Adressat eines Steilpasses durch Max. Er spitzelt die Kugel im Sechzehner rechts am herauslaufenden Schlussmann Baumann vorbei, doch für den Vorlagenversuch findet sich kein Abnehmer. Zudem hat der Finne zuvor im Abseits gestanden.

8 Max' flache Ausführung des fälligen Freistoßes aus gut 20 Metern landet in der blauen Mauer.

7 Gelbe Karte für Diadié Samassékou (1899 Hoffenheim)

Der Ex-Salzburger räumt Jensen auf der halbrechten Abwehrseite unsanft ab. Zum Freistoß gesellt sich eine frühe Verwarnung gegen den Nationalspieler aus Mali.

6 Martin Schmidt stellt nach dem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 einmal um. Iago übernimmt den Platz des gelbgesperrten Ruben Vargas.

5 Alfred Schreuder hat im Vergleich zur 1:3-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Stefan Posch (Gelbsperre) und Dennis Geiger (Bank) beginnen Sebastian Rudy und Ihlas Bebou.

3 Adamyan bricht auf der rechten Außenbahn durch und hat freie Bahn in Richtung Gästekeeper Koubek. Aus spitzem Winkel setzt er das Leder an den Außenpfosten. In dem Moment geht die Fahne des Linienrichters hoch: Der Ex-Regensburger hat zuvor im Abseits gestanden.

1 Hoffenheim gegen Augsburg – der 15. Bundesligaspieltag ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor etwa 24000 Zuschauern betreten die 22 Akteure den Rasen. Die Hausherren tragen blaue, die Gäste rote Klamotten.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Schiedsrichtergespann auf den 17. Bundesligavergleich zwischen TSG und FCA angesetzt, das Bibiana Steinhaus anführt. Die 40-jährige Polizistin ist zur Saison 2017/2018 in die nationale Eliteklasse aufgestiegen. Bei ihrem 17. Einsatz auf diesem Level erhält sie Unterstützung durch die Linienrichter Tobias Christ und Marcel Unger sowie durch den Vierten Offiziellen Daniel Schlager.

"Es wäre sicher auch noch für fünf Spiele genug Power im Tank. Die Mannschaft strotzt nur so vor Gier", ist FCA-Trainer Martin Schmidt fast schon traurig, dass die Winterpause bald ansteht. Durch den Lauf haben sich die Augsburger vom Relegationsrang, den sie Anfang November noch belegten, auf fünf Punkte distanziert. Mit einem Dreier in Sinsheim rückten sie zumindest für eine Nacht auf Platz zehn vor.

Der FC Augsburg hat sein Punktekonto an den letzten vier Spieltagen mehr als verdoppelt: Nachdem die Fuggerstädter nach zehn Runden nur mit sieben Zählern dastanden, sammelten sie in den Partien beim SC Paderborn 07 (1:0), mit Hertha BSC (4:0), beim 1. FC Köln (1:1) und gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) satte zehn Punkte ein – in diesem Zeitraum sind sie hinter dem makellosen RB Leipzig das zweitbeste Team der Bundesliga.

"Ich erwarte eine Mannschaft, die versucht, mit Ball sehr dominant aufzutreten. Wir haben vergangene Woche für mich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich habe diese Woche viele gute Sachen im Training gesehen. Die Jungs setzen die Dinge gut um", hofft Trainer Alfred Schreuder auf einen aktiven Auftritt der TSG, die mit 19 eigenen Treffern vor allem ein offensives Problem hat.

Für die TSG 1899 Hoffenheim geht es in den letzten 270 Minuten der Hinrunde darum, mindestens in Sichtweite zu den internationalen Rängen zu bleiben. Die Kraichgauer haben in den jüngsten drei Matches lediglich einen Zähler geholt, unterlagen am letzten Samstag mit 1:3 beim RB Leipzig. Als Achter ist der sechste Tabellenplatz vier Punkte entfernt.

Nachdem sich unter der Woche die europäischen Wettbewerbe in die Winterpause verabschiedet haben, gehört der Rest des Kalenderjahres dem Vereinsfußball. In der Bundesliga geht es vor Weihnachten noch einmal richtig rund: Innerhalb von neun Tagen werden drei komplette Spieltage ausgetragen. Den Anfang der Englischen Woche machen die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Augsburg.