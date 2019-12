Dortmund empfängt Leipzig zum Topspiel

12 Diesmal schaufelt der Kapitän den Ball hoch in den Sechezehner und findet Hübner, der beim Kopfball nach vorne fällt. Die Kugel wird abgeblockt und Berlins Abwehrmann beschwert sich über das hohe Bein von Posch. Storks lässt die Pfeife zu Recht stecken.

12 Da sie gegenüber ihrem ersten Verfolger Mönchengladbach das klar bessere Torverhältnis und zwei Zähler mehr auf dem Konto haben, reicht den Roten Bullen übrigens bereits ein Unentschieden zur Verteidigung der Tabellenführung. Im Falle eines Sieges könnte bei Paderborner Schützenhilfe bereits morgen Abend die Herbstmeisterschaft feststehen.

10 Eine ausgeglichenen Anfangsphase mit leichten Vorteilen für den FCA in der Offensive. Fortuna Düsseldorf hat mehr Ballbesitz und lässt die Kugel sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Hausherren sind aber etwas spritziger in den Zweikämpfen und schalten aus dem Mittelfeld schnell nach vorne um. Eine richtig gute Chance kann aber noch kein Team vorweisen.

11 Jetzt geht's mal schneller nach vorne! Trimmel nimmt über Rechts Fahrt auf und holt den nächsten Eckball raus...

10 Berlin lässt das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen, lässt aber noch den nötigen Zug in die Offensive vermissen. Hoffenheim macht die Schotten dicht und steht eng.

9 Nach zurückhaltenden ersten Momenten lassen die Schwarz-Gelben das Leder länger in den eigenen Kreisen und tasten die Abwehr der Sachsen nach Lücken ab. Die arbeitet gegen den Ball bisher aber sehr konzentriert.

8 ...Trimmel bringt den Ball flach nach innen. Im Zentrum rauscht die Kugel bis ins Getümmel und findet einen Abnehmer. Allerdings kann Friedrich die Pille nicht aufs Tor bringen.

7 Nach kurzer Unterzahl ist Matthias Zimmermann nun wieder mit von der Partie und die Gäste wieder komplett.

8 Eckball für die Hausherren! Jetzt könnte es zum ersten Mal gefährlich werden...

7 Skov, der heute wieder auf der Linksverteidigerposition spielt, setzt sich offensiv auf Links durch und bringt die erste Flanke ins Zentrum. Das Leder landet aber nur bei einem Berliner.

6 Julian Nagelsmann stellt nach dem 3:0-Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf dreimal um. Nordi Mukiele, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen verdrängen Stefan Ilsanker, Christopher Nkunku und Patrik Schick ins zweite Glied.

6 Die Eisernen wurden erst kürzlich zur Berliner Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Damit setzte man sich sportartenübergreifend nicht nur gegen die Eisbären (Eishockey) und Alba (Basketball) durch, sondern auch gegen Derbygegner Hertha aus der Bundesliga.

5 Nun liegt Matthias Zimmermann selbst am Boden, weil er sich bei einer Grätsche am Finger verletzte. Es gibt eine Behandlungspause.

4 Matthias Zimmermann räumt Iago an der linken Seitenlinie ordentlich ab. Dafür gibt Referee Marco Fritz dem Düsseldorfer ein paar Worte mit. Beim nächsten Mal gibt es die Karte.

4 Aktuell läuft noch das altbekannte Abtasten. Beide Teams wollen kein höheres Risiko in dieser Anfangsphase gehen und vor allem keine Räume zum Kontern offenbaren.

4 Lucien Favre hat im Vergleich zum 4:0-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Nico Schulz beginnt Raphaël Guerreiro.

3 Hazard flankt die erste Ecke des Abends von der rechten Fahne vor den kurzen Pfosten. Hummels steigt in Bedrängnis hoch und nickt aus gut sieben Metern deutlich am rechten Kreuzeck vorbei.

3 Mit Blick auf die Defensiven der beiden Mannschaften trifft heute Hübner auf Hübner. Mit Benjamin (TSG) und Florian (Union) stehen sich zwei Brüder der Fußball-Familie Hübner gegenüber.

2 Der erste Abschluss des Spiels: Rani Khedira behauptet an der Strafraumkante die Kugel und legt auf Fredrik Jensen ab. Der schießt aus zentraler Position, aber der Schuss geht rechts oben am Kasten vorbei.

2 Die Eisernen präsentieren sich heute wie gewohnt ganz in Rot. Bei den Hoffenheimern wurden heute die komplett blauen Jerseys eingepackt.

1 Der Gastgeber darf das Spiel beginnen und nun rollt der Ball in Augsburg!

1 Dortmund gegen Leipzig – Durchgang eins im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Marco Reus gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Diego Demme und entscheidet sich, in Durchgang eins mit der Südkurve im Rücken zu spielen. Die Gäste stoßen an.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Storks gibt das Leder frei und eröffnet die Begegnung Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim.

1 Spielbeginn

Die Teams sind bereit und laufen angeführt von Marco Fritz auf den Rasen. Der FC Augsburg spielt wie gewohnt in weißen Trikots mit grünen Ärmeln und die Fortuna trägt den gänzlich roten Dress. Nun gibt es noch die Platzwahl und dann kann es losgehen!

Es ist übrigens das allererste Mal, dass Union und die TSG aufeinandertreffen. Dieses Duell gab's bislang weder in Liga Eins oder Zwei noch im Pokal. Gleich geht's los! Die Mannschaften sind beim Handshake!

Vor etwa 80000 Zuschauern verlassen die Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen.

90 Fazit:

Statt eines Wunders gibt es an der Weser heute nur Verwunderung. Der SV Werder Bremen unterliegt nach einer völlig indiskutablen Leistung im Kellerduell gegen Mainz 05 mit 0:5 und befindet sich weiter im freien Fall. Eine völlig verunsicherte und nicht wettkampffähige Bremer Mannschaft kann mit dem Ergebnis am Ende sogar noch zufrieden sein, weil der FSV nach der klaren 4:0-Halbzeitführung zwei Gänge runtergeschaltet hat. Der eingewechselte Jean-Philippe Mateta dufte sich noch in die Torschützenliste eintragen und den Endstand herstellen, den Robin Quaison per Dreierpack vorbereitet hatte. Während die 05er einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen, dürften bei Werder langsam aber sicher die Alarmglocken angehen. Weiter geht es für beide Teams am Samstag. Werder verabschiedet sich mit einem Auswärtsspiel in Köln in die Winterpause, Mainz hat Bayer Leverkusen zu Gast. Das war es für heute, Tschüss aus Mainz und noch einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Als drei Minuten Nachspielzeit angezeigt werden, geht ein Aufschrei der Empörung durchs Weserstadion. Ob die Bremer Fans lieber mehr gehabt hätten, um das Spiel zu drehen oder weniger, um endlich nach Hause zu können, wird dabei nicht klar.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Claudio Pizarro fordert nach einem vermeintlichen Handspiel von Leandro Barreiro einen Elfmeter. Tatsächlich wird die Szene in Köln auch analysiert, allerdings mit dem korrekten Ergebnis, dass der Mainzer den Ball gar nicht berührt hat.

85 Der eingewechselte Finn Bartels, der nach Verletzung sein Comeback beim 1:6 in München gab und nun beim 0:5 auf dem Platz steht, versucht sich nochmal mit einem Abschluss. Robin Zentner ist aber zur Stelle und pflückt den Distanzschuss sicher runter.

Die Spielleitung übernimmt Marco Fritz vom SV Breuningsweiler. Der 42-jährige Bankkaufmann pfeift seine 146. Begegnung in der höchsten deutschen Spielklasse. Dabei wird er von Dominik Schaal und Jan Neitzel-Petersen an der Seitenlinie unterstützt.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sören Storks. Der 31-jährige Zimmerermeister aus Velen pfeift heute sein 25. Bundesligaspiel und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Assistenten Thorben Siewer und Markus Schüller.

Mit der Regeldurchsetzung im siebten Bundesligaduell zwischen Schwarz-Gelben und Roten Bullen wurde Tobias Stieler beauftragt. Der 38-jährige Jurist pfeift seit Februar 2012 in der Bundesliga und leitete diese Paarung bereits im Februar 2017, als der BVB vor heimischer Kulisse mit 1:0 gewann. Die Linienrichter heißen Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann; als Vierter Offizieller verdingt sich Harm Osmers.

81 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:5 durch Jean-Philippe Mateta

Wie im Training! Jean-Paul Boëtius wird nicht attackiert und schickt den eingewechselten Jean-Philippe Mateta ins Laufduell mit Niklas Moisander. Der Bremer macht nicht mal Anstalten, den Mainzer aufzuhalten und schaut zu, wie Mateta aus 16 Metern mit links trocken unten rechts einschießt. keine Chance für Pavlenka!

Der Coach der Eisernen will den Fans im letzten Heimspiel im Jahr 2019 natürlich noch ein Geschenk machen, warnt aber auch vor der Variabilität der Kraichgauer: Hoffenheim hat zwei Gesichter. Sie können abwartend spielen, aber auch pressen. Wir werden sehen, welches Gesicht sie uns zeigen, aber wir sind auf beide vorbereitet. Wir sind gut organisiert auf dem Feld, haben die Fans im Rücken, brauchen aber auch – wie in jedem Spiel – das nötige Wettkampfglück."

80 Einwechslung bei Werder Bremen: Fin Bartels

80 Auswechslung bei Werder Bremen: Michael Lang

79 Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (Werder Bremen)

Leonardo Bittencourt hat wohl keine Lust auf die Reise in seine alte Heimat Köln und holt sich noch schnell eine unnötige fünfte gelbe Karte ab, indem er am gegnerischen Strafraum den Fuß draufhält.

79 Gelbe Karte für Ridle Baku (1. FSV Mainz 05)

Baku will auch nicht ohne Karte nach Hause.

79 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Leandro Barreiro

79 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Pierre Malong

"Wir erwarten ein Vollgasspiel, sind gut vorbereitet und werden uns auch von der Atmosphäre im Stadion nicht beeinträchtigen lassen. Am Ende entscheiden die beiden Defensivreihen, ob viele Tore fallen. Es geht darum, einen guten Mittelweg zwischen defensiver Stabilität und einer guten und gefährlichen Offensive zu finden", beschreibt Julian Nagelsmann die Anforderungen an seine Mannschaft.

Auch auf Seiten der Berliner gibt es trotz der englischen Woche nur zwei Veränderungen zu vermelden. Statt Michael Parensen und Marius Bülter setzt Trainer Urs Fischer heute auf Neven Subotić und Anthony Ujah. Letzterer bildet heute zusammen mit Goalgetter Sebastian Andersson (Acht Ligatreffer) und Marcus Ingvartsen, der am Wochenende gegen Paderborn traf, das offensive Dreiergestirn.

77 Gelbe Karte für Johannes Eggestein (Werder Bremen)

Eggestein holt sich für einen taktische Zupfer im Mittelfeld, der selbst beim Stande von 0:0 noch unnötig und sinnlos gewesen wäre, noch schnell eine Gelbe Karte ab.

75 Dennoch hat diese Pizarro-Aktion Werder nochmal Auftrieb gegeben. Die Gastgeber sind auf jeden Fall näher am 1:4 als Mainz am fünften Treffer. Die Gäste haben das Fußballspielen mehr oder weniger eingestellt.

73 Jetzt reiht sich auch noch Schiedsrichter Michael Willenborg in die schlechten Leistungen auf dem Rasen ein. Claudio Pizarro nimmt die Kugel am Fünfer unorthodox mit dem Bauch oder der Hüfte an und netzt mit dem nächsten Kontakt ein. Willenborg glaubt aber, ein Handspiel gesehen zu haben und pfeift ab noch bevor der Ball die Torlinie überquert. So kann der Videoschiedsrichter dann bekanntlich auch nicht eingreifen und den Irrtum aufdecken. warum Willenborg da nicht einfach abgewartet hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Personell vertraut der Coach der TSG, angesichts dieser Aussage nicht ganz überraschend, auf die fast exakt gleiche Aufstellung wie gegen den FCA. Einzig die Innenverteidigung wird mit Benjamin Hübner und Stefan Posch ausgetauscht. Die beiden Defensivspieler rücken Kevin Akpoguma und Ermin Bičakčić in die Startelf und sollen heute den Strom an Gegentoren stoppen.

Erst zum 10. Mal treffen die beiden Vereine aufeinander. 1975 begegnete man sich das erste Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nach langer Pause kam es erst seit 2009 wieder zu Duellen in der 1. und 2. Bundesliga. Die Bilanz ist ausgeglichen: Beide Teams gewannen jeweils viermal und einmal trennte man sich mit einem Remis. In der vergangenen Saison siegten beide Teams jeweils auswärts mit 2:1.

Der RB Leipzig tritt beim achtmaligen deutschen Meister als Spitzenreiter an. Er hat nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg Ende Oktober die jüngsten sechs Ligapartien allesamt für sich entschieden und rückte am Wochenende durch den eigenen 3:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf und der späteren Niederlage Borussia Mönchengladbachs beim VfL Wolfsburg (1:2) auf den ersten Rang vor.

Schimdts Gegenüber Friedhelm Funkel nimmt vier Wechsel im Vergleich zur 0:3-Pleite gegen Leipzig vor. Robin Bormuth, André Hoffmann und Nana Ampomah müssen auf der Bank Platz nehmen. Zudem fehlt Adam Bodzek aufgrund seiner 5. Gelben Karte im vergangenen Spiel. Dafür stehen Kasim Adams, Alfredo Morales, Aymane Barkok und Rouwen Hennings, der von seiner Grippe genesen ist, in der Startformation.

70 20 Minuten bleiben dem SVW noch, um hier zumindest ein bisschen für Ergebniskosmetik zu sorgen.

69 Einwechslung bei Werder Bremen: Claudio Pizarro

In der Tabelle hat sich der BVB durch die gewonnen drei Spiele vom sechsten auf den dritten Platz hochgearbeitet. Das vorletzte Hinrundenmatch gegen die Roten Bullen könnte richtungsweisenden Charakter für die gesamte Saison haben, schließlich sind die den Schwarz-Gelben aktuell vier Zähler voraus. "Leipzig ist sehr gefährlich in der Balleroberung und spielt extrem schnelle Konter mit wenig Ballkontakten und vielen Läufen in die Tiefe", beschreibt Trainer Favre die gegnerischen Stärken.

69 Auswechslung bei Werder Bremen: Yuya Osako

69 Auch Werder wird gleich nochmal wechseln. Bisher hat die Einwechslung von Claudio Pizarro den Bremern ja durchaus manchmal neue Energie verliehen. Ob der erblondete 41-Jährige ein 0:4 drehen kann, darf man allerdings bezweifeln.

Aus Sicht von Trainer Alfred Schreuder kommt die englische Woche seiner Mannschaft in dieser schwierigen Phase entgegen: "Wenn Du freitags verlierst, willst Du sofort wieder spielen. Daher ist es gut, dass wir bereits Morgen die Chancen haben, es wiedergutzumachen. Dafür müssen wir uns aber verbessern im Vergleich zu Freitag." Zur Erinnerung: Am Freitag musste sich die TSG den formstarken Augsburgern vor heimischer Kulisse mit 2:4 geschlagen geben. Dafür soll bei den Fans heute Wiedergutmachung geleistet werden.

67 Ádám Szalai hat seine Schuldigkeit für heute getan. Der Ungar hat zwar nicht geknipst, dafür aber vorne unheimlich viele Bälle festgemacht und seine Mitspieler in Szene gesetzt. So kommt der Maizer Topscorer Jean-Philippe Mateta mal wieder zu ein paar Spielminuten.

67 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Philippe Mateta

67 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

65 Werder wird nun tatsächlich ein wenig munterer. Wieder ist es Augustinsson, der auf links diesmal von Eggestein eingesetzt wird und an den Elfer flankt. Dort stiehlt sich Osako davon und nimmt die Kugel aus der Drehung mit links direkt. bevor es richtig gefährlich wird, ist aber ein Mainzer Fuß dazwischen und es gibt die nächste Ecke.

War das nur ein Bluff von FCA-Coach Martin Schmidt? "Die Rotation bietet sich an", sagte der Übungsleiter im Hinblick auf die Englische Woche mit dem Spiel am Samstag gegen Leipzig. Für heute gibt es in jedem Fall schon mal keine Veränderungen. Schmidt schickt seine Sieger-Elf aus dem Hoffenheim-Spiel auf den Rasen. Lediglich auf der Bank gibt es einen Wechsel. Nach abgesessener Gelbsperre ist Ruben Vargas zurück im Kader.

63 Da war dann doch mal so etwas wie Zielstrebigkeit im Bremer Angriff. Ludwig Augustinsson macht auf links ordentlich Meter und flankt dann an den zweiten Pfosten. Dort geht Leonardo Bittencourt mit Wucht ins Kopfballduell und holt immerhin eine Ecke heraus. Die bringt allerdings überhaupt keine Gefahr.

Vor allem der aktuelle Trend beider Teams spricht Bände. Die Eisernen aus der Hauptstadt haben nur eins der vergangenen sechs Ligaspiele verloren und zuletzt 13 von möglichen 18 Punkten eingefahren. Bei der TSG wartet man dagegen seit vier Partien auf einen Sieg. Zudem kassierten die Kraichgauer in diesen vier Spielen satte 13 Gegentreffer. Das macht einen Drei-Tore-Schnitt pro Spiel. Da die Mannschaft am kommenden Wochenende im letzten Heimspiel vor der Winterpause auf die wieder besser auftretenden Dortmunder ran muss, wäre eine gute Vorstellung heute gegen den Aufsteiger wichtig, um sich nicht mit einer Negativserie aus dem Jahr 2019 zu verabschieden.

60 Mainz spielt seine Möglichkeiten in dieser zweiten Hälfte auch längst nicht mehr so zwingend aus wie vor dem Wechsel, kommt aber dennoch zu Möglichkeiten. Levin Öztunali lässt vor dem Strafarum gleich drei Bremer stehen, die allesamt teilnahmslos zugucken und zwingt Pavlenka us 18 Metern mit links zum nächsten Arbeitseinsatz.

In der nationalen Eliteklasse befreite sich Borussia Dortmund zuletzt in eindrucksvoller Art und Weise aus der schwierigen Lage, die Ende November vorgeherrscht hatte. Nach dem hart erkämpften 2:1-Auswärtserfolg bei Hertha BSC feierten die Schwarz-Gelben sowohl vor eigenem Publikum gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) als auch beim 1. FSV Mainz 05 (4:0) souveräne Kantersiege.

58 ...und schlägt den Ball als eine Art Flanke von halblinks quer durch den Strafraum ins rechte Seitenaus. Das ist schon wirklich harte Kost, die Werder hier anbietet.

Viel knapper geht's nicht! Mit Union Berlin vs. 1899 Hoffenheim trifft heute an diesem 16. Spieltag der Tabellenzehnte auf den Neunten. Nur einen Zähler liegen die beiden Mannschaften auseinander. Während die bisherige Ausbeute und die Platzierung für den Aufsteiger aus Berlin aller Ehren wert sind, hängt die TSG, die vor einem Jahr noch auf einem Champions League-Platz stand, den eigenen Erwartungen hinterher.

57 Vielleicht geht ja mal was nach einer Standardsituation. Davy Klaassen holt 30 Meter vor dem Mainzer Gehäuse mal einen Freistoß für den SVW heraus. Ludwig Augustinsson steht bereit...

55 Wer übernimmt mal die Verantwortung bei Werder? Nuri Şahin ist längst unten, von Davy Klaassen und Maximilian Eggestein kommt aus der Zentrale überhaupt nichts. Die Alternativen auf der Bank halten sich bei den verletzungsgeplagten Bremern aber auch in Grenzen.

Trotz der Englischen Woche im Hinrundenendspurt der Bundesliga zog gestern das internationale Geschäft die Aufmerksamkeit aller Beteiligten bei Borussia Dortmund und RB Leipzig auf sich, schließlich wurden die Achtelfinalpaarungen der Champions League ausgelost. Die Westfalen treffen in Februar und März auf den Paris Saint-Germain FC mit Ex-Trainer Thomas Tuchel; die Sachsen begegnen Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur FC.

53 Mainz 05 ist nach wie vor das bissigere und engagiertere Team. In jedem Zweikampf sind die Gäste einen Schritt schneller und ersticken sämtliche Bremer Angriffsversuche immer wieder im Keim.

Kurzer Blick auf die wesentlichen Personalien der Startformationen: Auf Seiten der Hausherren verdrängt Guerreiro Schulz auf die Bank. Bei den Gästen rutschen Mukiele, Forsberg und Poulsen in die erste Elf.

50 So richtig ist bisher nicht zu erkennen, was Florian Kohfeldt mit seinem Team nun vorhat. Einen Bremer Sturmlauf sehen wir hier keinesfalls, Schadensbegrenzung betreiben weiterhin sehr passive Bremer aber auch nicht.

Die Düsseldorfer konnten seit ihrem Sieg gegen den 1. FC Köln am 10. Spieltag nicht mehr gewinnen. Das Programm der Gäste hatte es aber auch in sich - es ging gleich gegen vier Teams aus der Bundesliga-Spitzengruppe und die TSG Hoffenheim. So ist man seit fünf Spielen sieglos und holte nur zwei Punkte durch Unentschieden gegen Schalke (3:3) und Hoffenheim (1:1). Gegen die Bayern, den BVB und Leipzig gab es herbe Packungen. Nun soll es aber wieder bergauf gehen. "Wir treffen am Dienstagabend und am Sonntag auf zwei Gegner auf Augenhöhe. Da haben wir größere Erfolgschancen als gegen Teams wie Leipzig und Dortmund. Wir wissen, wie wir die Augsburger knacken können", so Trainer Friedhelm Funkel.

Für die Gäste wird der heutige Gegner ein richtiges Brett, denn die Mannschaft von Martin Schmidt ist derzeit richtig gut drauf. Seit fünf Spielen sind Augsburger ungeschlagen und in den vergangenen sieben Spielen gab es nur eine Niederlage. Zuletzt besiegte man die TSG Hoffenheim auswärts furios mit 4:2. Der FCA-Coach erwartet dennoch ein Spiel auf Augenhöhe, denn die Fortuna sei um einiges stärker als die jüngsten Resultate vermuten ließen. Für die Partie hat er was die Aufstellung betrifft die Qual der Wahl: "Wir brauchen eine griffige und spritzige Truppe auf dem Platz. Andererseits will ich Spieler, die im Flow und im Rhythmus sind, auch nicht stoppen. Es ist wichtig, dass ein Team auf dem Platz steht, das füreinander kämpft."

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zu dieser vorweihnachtlichen englischen Woche in der Fußball-Bundesliga. Ab 20:30 Uhr kämpfen Union Berlin und die TSG 1899 Hoffenheim um den vorletzten Dreier im Jahr 2019

47 Die erste Möglichkeit haben die Gäste. Daniel Brosinski schnibbelt einen Freistoß aus knapp 30 Metern schön über die mauer, aber auch einen guten Meter rechts am Tor vorbei. Im Zweifel wäre Jiří Pavlenka auch zur Stelle gewesen.

46 Weiter gehts im Wohninvest Weserstadion! Beide Trainer nehmen zur zweiten Halbzeit keine weiteren Wechsel vor.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Einen guten Abend aus dem Signal-Iduna-Park! In der Spitzenpartie des 16. Bundesligaspieltags empfängt Borussia Dortmund den RB Leipzig. Die Champions-League-Achtelfinalisten aus Westfalen und Sachsen stehen sich ab 20:30 Uhr gegenüber.

45 Halbzeitfazit:

Mit einem gellenden Pfeifkonzert geht es für die Kicker des SV Werder Bremen in die Kabine! Zur Pause liegen die Hausherren im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 mit sage und schreibe 0:4 zurück. Und das ist auch in dieser Höhe völlig in Ordnung! Im Vorfeld der Partie war SVW-Coach Florian Kohfeldt davon überzeugt, dass sein Team den Abstiegskampf angenommen hat. Da muss sich der 37-Jährige aber irgendwie vertan haben. Werder ist völlig von der Rolle, präsentiert sich in der Defensive noch wackliger als beim 1:6 in München und nimmt kaum am Spiel teil. Mainz hingegen hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt nach dem 0:4 gegen Dortmund heute auf die klassischen Tugenden wie Kampf, Einsatz und Laufbereitschaft. Diese gehen den Gastgebern allesamt völlig ab. Mann der ersten Hälfte war 05-Stürmer Robin Quaison, der die Bremer Fans mit einem Hattrick quasi im Alleingang ins Tal der Tränen stürzte. Es gibt ja durchaus Fußballfreunde, die sich noch an sogenannte "Wunder von der Weser" erinnern. Heute, nach dem höchsten Halbzeitrückstand in der Bremer Bundesligahistorie, glaubt da aber wohl selbst der kühnste Fan nicht dran. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten müssen die Bremer noch durchhalten, bis sie sich in der Kabine die Ansprache von Florian Kohfeldt anhören dürfen. Das könnte durchaus ein interessanter Monolog werden.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Unglaublich, wie frei die Mainzer Spieler sich im Bremer Strafraum bewegen dürfen. Ádám Szalai darf aus acht Metern einfach mal abziehen, schießt allerdings nur einen Werderaner an.

42 Das kommt dann aus Bremer Sicht auch noch dazu. Leonardo Bittencourt behauptet sich 20 Meter vor dem Mainzer Tor auf eigene Faust und schlenzt die Kugel dann an den rechten Pfosten! Pech für Werder, das Glück ist eben mit den Tüchtigen.

40 Werder Bremen erlebt hier ein absolutes Debakel! Die Mannschaft funktioniert überhaupt nicht und macht auf dem Rasen quasi alles falsch. So wird es auch für Coach Kohfeldt und Geschäftsführer Frank Baumann kaum möglich sein, den eingeschlagenen Weg weiter zu verteidigen.

38 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:4 durch Robin Quaison

Das Praktische für Mainz ist, dass man gegen Bremen heute auch ohne großen Aufwand Tore erzielen kann. Robin Quaison darf erst völlig unbedrängt aus 20 Metern schießen und holt damit eine Ecke raus. Diese wird dann am ersten Pfosten von Szalai verlängert und der erneut völlig freistehende Schwede netzt am zweiten Pfosten aus zwei Metern lässig ein.

35 Durch die Auswechslung des platzverweisgefährdeten Fernandes wollte Achim Beierlorzer natürlich das Risiko minimieren, hat damit aber wohl ein falsches Zeichen an seine Spieler gesendet. Auch die Mainzer auf dem Platz spielen jetzt nur noch auf Sicherheit und sind im Vorwärtsgang nicht mehr so zwingend wie in den ersten 20 Minuten.

33 Der bislang noch agilste Bremer Milot Rashica geht mit der Pille mal wieder raus auf den rechten Flügel und flankt scharf an den Fünfer, wo zwei Mainzer mit vereinten Kräften klären. Für sowas gibt es hier heute bereits Applaus.

30 Eine halbe Stunde ist rum und wir reiben uns einmal kräftig die Augen. Mainz 05 führt bei Werder Bremen mit 3:0 und das ist auch in dieser Höhe absolut verdient. Die Hanseaten präsentieren sich tatsächlich noch zerfahrener als in der zweiten Hälfte in München und wirken komplett verunsichert.

28 FSV-Coach Beierlorzer reagiert sofort und nimmt den gefährdeten Fernandes runter, Brosinski übernimmt. Daraufhin tauscht auch Werder früh. Für den völlig neben der Spur stehenden Şahin kommt Johannes Eggestein.

27 Einwechslung bei Werder Bremen: Johannes Eggestein

27 Auswechslung bei Werder Bremen: Nuri Şahin

27 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Daniel Brosinski

27 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

25 Immerhin einer auf dem Platz versucht, Werder ins Spiel zurückzuholen. Der bereits verwarnte Mainzer Edimilson Fernandes geht im Mittelfeld völlig unnötig zu hart gegen einen Bremer zu Werke und hätte sich über eine zweite Gelbe nicht beschweren können.

24 Fast das 0:4! Nach einer Mainzer Ecke von rechts herrscht Chaos im Bremer Fünfer und irgendwie fällt das Leder Alexander Hack auf den Kopf. Der aufgerückte Mainzer Verteidiger setzt das Ding Zentimeter neben den rechten Pfosten!

22 Mittlerweile ist dann auch den Werder-Fans so langsam die Lust vergangen, hier noch Stimmung zu machen. Bremen präsentiert sich hier bislang wie ein Absteiger und wird von Mainz teilweise vorgeführt.

19 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:3 durch Robin Quaison

Jetzt wird es langsam übel für Werder! Nach nicht einmal 20 Minuten liegen die Hausherren mit 0:3 zurück! In der Bremer Abwehr stimmt die Zuordnung überhaupt nicht und Jean-Paul Boëtius steckt 20 Meter vor dem Tor fein durch in den Lauf von Quaison. Der Schwede steht, wie der Videobeweis nochmal bestätigt, nicht im Abseits und trifft cool unten rechts!

18 Gelbe Karte für Edimilson Fernandes (1. FSV Mainz 05)

Edimilson Fernandes holt sich für ein taktisches Zupfen im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der Partie ab.

15 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:2 durch Jiří Pavlenka (Eigentor)

Keine fünf Minuten nach dem 0:1 erhöht Werder Bremen für Mainz 05 auf 0:2! Ein schwacher Ball von Nuri Şahin wird abgefangen und 05 kontert über die rechte Seite. Levin Öztunali schlägt einen langen Ball gen Ádám Szalai, doch der muss gar nichts machen, weil Miloš Veljković die Kugel aus 15 Metern selbst Richtung eigenes Tor bugsiert. Die Kugel klatscht an den Pfosten, von dort an den den Rücken Jiří Pavlenkas und trudelt dann über die Linie. Was für ein Slapstick!

12 Während die Spieler auf dem Rasen den nächsten Nackenschlag verkraften müssen, fangen die Fans auf der Tribüne an zu feiern und versuchen ihr Teams so aufzubauen. Ein wenig seltsam mutet das schon an.

10 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Robin Quaison

Werder erhöht den Druck und Mainz geht in Führung. Und das ging ganz schön simpel. Ádám Szalai behauptet sich problemlos gegen Ludwig Augustinsson und legt mit der Brust ab für Levin Öztunali, der gleich weiterleitet in den lauf von Robin Quaison. der schwede ist einen Schritt schneller als Miloš Veljković, zieht aus der Bewegung sofort ab und trifft aus 16 Metern mit rechts ins rechte Eck.

9 Erste Möglichkeit für den SVW! Pierre Malong passt im Strafraum nicht auf und Yuya Osako kommt an den Ball. Der Japaner dreht sich geschickt um Alexander Hack, bleibt dann aber aus kurzer Distanz an Keeper Zentner hängen.

7 Jetzt kann sich auch Werder erstmal etwas länger in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Milot Rashica verfehlt mit einer Flanke von rechts Davy Klaassen knapp, wenig später feuert Nuri Şahin aus der zweiten Reihe Richtung Eckfahne.

5 Die Gäste sind in diesen ersten Minuten die etwas aktivere Mannschaft. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wird zunächst der aufgerückte Niakhaté in der Box erst in letzter Sekunde am Abschluss gehindert, dann tritt Jean-Paul Boëtius beim Nachschuss über den Ball.

Für Fortuna Düsseldorf könnten es eisige Weihnachten werden. Das Team von Friedhelm Funkel steht mit zwölf Punkten auf dem Relegationsplatz und hat den 1. FC Köln und den SC Paderborn im Nacken. Der FC Augsburg hingegen wird hingegen in keinem Fall mehr vor der Winterpause auf die Abstiegsränge rutschten. Als Elfter stehen sie derzeit im gesicherten Mittelfeld und sind mit 20 Punkten dem europäischen Geschäft sogar näher. Drei Zähler wären aber auch für den FCA enorm wichtig, um nicht wieder abzurutschen.

2 Mainz legt gleich mal den Vorwärtsgang ein. Ádám Szalai, der heute die einzige Spitze in einem 4-5-1-System gibt, schiebt die Kugel rechts raus auf Levin Öztunali, der mit seiner Hereingabe von der Strafraumkante aber hängenbleibt.

Hallo und herzlich willkommen zur Englischen Woche am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Um 20:30 Uhr startet die Begegnung FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf in der WWK ARENA. Viel Spaß!

1 Der Ball rollt im im Wohninvest Weserstadion! Beide Teams sind in ihren traditionellen Farben unterwegs, Werder in grün-weiß, Mainz in rot.

1 Spielbeginn

Werfen wir noch einen Blick auf die Aufstellungen: Werder-Coach Kohfeldt wechselt nach dem 1:6 in München zweimal und bringt Bittencourt und Moisander für Groß und den verletzten Gebre Selassie. Achim Beierlorzer nimmt nur einen notgedrungenen Tausch vor, Hack ersetzt den gelbgesperrten St. Juste.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Frank Willenborg, an den Seitenlinien agieren Christian Bandurski und Arno Blos. Vierter Offizieller ist Arne Aarnink und über den Videobeweis regieren an diesem Abend Guido Winkmann und sein Assistent Holger Henschel.

Der Trainer der Gäste verlangt von seinen Jungs nach dem blutleeren Auftritt am Wochenende vor allem ein couragiertes Spiel. "Das Allerwichtigste wird sein, dass wir selbstbewusst in das Spiel gehen. Wir müssen an unsere eigene Stärke glauben und mutig auftreten", forderte Beierlorzer. Rouven Schröder sieht derweil die Chance vor allem in der Schwäche des Gegners. "Sattelfest kann Werder nicht sein. Wir haben absolut die Möglichkeit, dort zu gewinnen", so der Mainzer Sportvorstand.

Bei den Gästen aus Hessen ist die Stimmung dieser Tage nur unwesentlich besser. Die jüngsten Pleiten in Augsburg (1:2) und gegen Dortmund (0:4) haben den Schwung des Trainerwechsels schnell wieder verfliegen lassen. Vor allem der Heimauftritt gegen den BVB war aus Mainzer Sicht sehr ernüchternd. Im fünften Spiel unter Achim Beierlorzer wollen die 05er nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Florian Kohfeldt stellte sich unter der Woche nochmal vor seine Spieler. "Ich glaube an meine Spieler! Ich glaube an die einzelne Qualität der Spieler und ich glaube auch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen", so der Bremer Coach, der allerdings auch klarstellte, dass jetzt nur noch Siege zählen. "In den nächsten beiden Spielen ist es vollkommen egal, wie wir Fußball spielen. Es geht nur darum, Punkte zu holen", so Kohfeldt.

Bei den Hausherren ist nach dem umjubelten 3:2-Sieg in Wolfsburg wieder Ernüchterung eingekehrt. Eine 0:1-Heimpleite gegen Aufsteiger Paderborn und die jüngste 1:6-Klatsche bei den Bayern haben jegliche Träume von einer Trendwende gleich wieder platzen lassen. Aus den letzten elf Ligaspielen hat Werder nur einen einzigen Sieg eingefahren. Wenn nun zuhause gegen den direkten Konkurrenten Mainz kein Erfolg gelingt, dürfte die Stimmung auch im beschaulichen Bremen langsam kippen.

Mit einem echten Kellerduell an diesem 16. Spieltag Hatten wohl beide Mannschaften vor der Saison nicht unbedingt gerechnet. Platz 14 gegen Platz 15 lautet die Ansage, beide Mannschaften stehen nur zwei bzw. drei Punkte über dem Relegationsplatz. Um wenigstens halbwegs entspannt in die Weihnachtspause zu gehen, wollen beide Seiten unbedingt einen Dreier einfahren.