Schalke atmet durch - Nürnberg bleibt Schlusslicht

Domenico Tedesco (Schalke 04): "Ich bin erleichert, dass Ralf Fährmann meine Entscheidung so professionell aufgenommen hat. In der ersten Hälfte haben wir nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. In der zweiten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gemacht."

Bruno Labbadia (VfL Wolfsburg): "Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten zwei Großchancen, bevor wir diesen doofen Elfmeter bekommen haben. Wir haben uns danach kurz geschüttelt und das Spiel völlig in den Griff bekommen. Was gefehlt hat, war das 2:1. In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner mit einfachen Ballverlusten aufgebaut. Es ist total schade, weil wir hier mehr Möglichkeiten hatten."