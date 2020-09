Leverkusen klettert auf Rang fünf - Pleite für Werder

Florian Neuhaus traf sehenswert zum 3:1 für Gladbach.

Quelle: Imago

Dank Doppel-Torschütze Alassane Pléa meldete sich auch Borussia Mönchengladbach in der Spitzengruppe zurück. Gegen den FSV Mainz 05 gewann die Borussia verdient mit 3:1 (1:1) und kam zum achten Heimsieg in Serie. Angesichts der drückenden Überlegenheit der Gastgeber fiel der Erfolg lediglich zu niedrig aus.



Mit seinen beiden Toren sicherte Angreifer Pléa (24. Minute/76.) den Gladbachern nach zuvor zwei sieglosen Bundesligaspielen wieder drei Punkte. Zudem traf der eingewechselte Florian Neuhaus (88.) sehenswert mit einem Heber aus knapp 40 Metern. Robin Quaison (11.) hatte das abstiegsbedrohte Mainzer Team von Trainer Achim Beierlorzer in Führung gebracht. Mit nun 38 Punkten verkürzten die Gladbacher den Abstand auf Leipzig auf zwei Zähler. Am kommenden Wochenende kommt es in Leipzig zum Topspiel. Mainz bleibt bei 18 Punkten und könnte am Sonntag auf einen Abstiegsplatz rutschen.