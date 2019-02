FC Augsburg stoppt freien Fall

Nach zuvor sechs Niederlagen nacheinander konnten die Nürnberger damit auch den letzten Tabellenplatz an Hannover 96 abgeben. Der FCN wartet dennoch seit 14 Spielen auf einen Dreier, schöpft aber wieder ein klein wenig Hoffnung im Abstiegskampf. In der nächsten Woche reist der "Club" zum Kellerduell nach Hannover.



Johannes Eggestein hatte Werder in der 64. Minute in Führung gebracht. Ansonsten waren die Bremer die gesamte Spielzeit über in der Offensive viel zu blass.