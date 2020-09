Werder Bremen und Hertha BSC drohen den Anschluss an die Spitzengruppe in der Bundesliga zu verlieren. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt und die Berliner trennten sich im Weserstadion 1:1 (1:0) und bleiben im grauen Mittelfeld der Tabelle.



Vor 41 447 Zuschauern brachte Joshua Sargent Werder in der siebten Minute zunächst in Führung. Joker Dodi Lukebakio glich für die Gäste 20 Minuten vor dem Ende aus. Vor allem für die ambitionierten Bremer, die es verpassten, an der Hertha vorbeizuziehen, ist das dritte Remis in Serie zu wenig. Die Berliner warten ihrerseits nun schon seit zwölf Ligaspielen auf einen Sieg gegen Werder, zeigten aber Comeback-Qualitäten.