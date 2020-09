Nachdem Peter Bosz im Januar den Trainerjob an der A1 übernommen hatte, kassierten die Leverkusener abseits des Erfolgs über München im Frühjahr gegen die anderen Teams aus den Top Fünf – Dortmund, Leipzig und Gladbach – ausnahmslos Niederlagen. Ein Trend, der sich in dieser Saison fortsetzt: In den Liga-Duellen mit Dortmund, Hoffenheim, Leipzig und Frankfurt gab es zwei Heim-Remis und zwei Auswärtspleiten, in der Champions League setzte es in den ersten drei Partien ausschließlich Niederlagen.



Gerade in der Königsklasse reiht die Werkself einen Murmeltiertag an den anderen – das hübsch anzusehende, letztlich aber ineffektive Spiel beim 0:1 am Dienstag bei Atlético Madrid passte exakt in diese Linie. „Im Ansatz hatten wir gute Chancen, die wir uns dann aber mit einem letzten, schlampigen Pass kaputt gemacht haben. Das ist ein Manko im Moment, das können wir besser“, analysierte Völler die unerfreuliche Leverkusener Dauerschleife.