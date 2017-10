Dortmunds Engpass auf den Außen

Auch in der Champions League wird es ernst. Am Dienstag in Nikosia und zwei Wochen später im Rückspiel gegen Außenseiter APOEL darf sich Dortmund keinen Ausrutscher erlauben, wenn Ende November gegen Tottenham noch ein Showdown um den Einzug ins Achtelfinale möglich sein soll. Erst danach lassen sich belastbare Aussagen treffen, welchen Wert der beste Bundesligastart der BVB-Geschichte mit 19 Punkten und 21:2 Toren hatte und welche Saisonziele für die ambitionierten Westfalen realistisch sind.