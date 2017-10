Dortmunds brisantes Wiedersehen mit Leipzig

Dortmunder Ultras haben zu einem Protestmarsch gegen RB Leipzig aufgerufen. Dieser soll vom etwa einen Kilometer vom Signal Iduna Park entfernt gelegenen Fanprojekt in der Dudenstraße bis zum Stadion verlaufen. "Dietrich Mateschitz' Projekt ist heute genauso abzulehnen wie damals. Wir dürfen es niemals hinnehmen, dass ein Konzern den Fußball als Werbeplattform für sein Produkt missbraucht", teilt die Gruppierung "The Unity" in einem gemeinsamen Auftritt mit dem Fanclub-Zusammenschluss "Südtribüne Dortmund" mit. Aus Sicht der Polizei ist die Aktion genehmigungspflichtig, weil er unter das Versammlungsgesetz fällt. Offiziell angemeldet ist der Fanmarsch zwar nicht, den Ordnungskräften dürfte er aber dennoch entgegen kommen, da die dort zu erwartende große Gruppe an BVB-Anhängern so leichter zu überwachen ist. Der BVB und Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) setzen derweil auf Deeskalation. Der Politiker hat Leipziger Fans eingeladen, die bei den Ausschreitungen im Februar Anzeige erstattet hatten.