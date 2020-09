Sandmännchen verboten

So durfte Schalke nach dem 2:0 gegen Gladbach zu Rückrundenbeginn kurzfristig sogar heimlich auf die ganz vorderen Plätze schielen, nach fünf sieglosen Spielen mit nur einem eigenen Treffer ist jetzt hingegen selbst das Plätzchen in der Europa League in Gefahr. Doch der S04-erfahrene Übungsleiter Gisdol, mit dem Aufsteiger aus dem Rheinland in den letzten acht Partien sechs Mal erfolgreich, winkt ab.



"Ich habe sie nicht so schwach gesehen - es fehlte teilweise Spielglück oder der Gegner war übermächtig", berichtet der 50-Jährige aus seinen jüngsten Videoanalysen der Schalker Begegnungen. Weswegen auch grundsätzlich gelte: "Die Machtverhältnisse verschieben sich ja nicht, nur weil wir mal ein paar gute und sie ein paar schlechtere Wochen haben. Wir lassen uns davon keinen Sand in die Augen streuen."