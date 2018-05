Der gebürtige Leverkusener Hoffmann ist dagegen aus seiner ersten Amtszeit noch als zupackender Macher mit ausgeprägtem Machtinstinkt in Erinnerung. Nun will er „alles auf den Prüfstand stellen.“ Er hat zwar nur einen Sitz im sechsköpfigen Aufsichtsrat – diesen will Hoffmann aber anders wahrnehmen als sein Vorgänger. „Der Präsident des e.V. repräsentiert 76 Prozent der Anteile an der HSV Fußball AG“, sagte Hoffmann schon vor seiner Wahl. „Platt gesagt: Dem HSV e.V. gehört die Fußball AG. Deshalb sollte sich der Präsident auch mit lauter Stimme melden. Da sehe ich eine deutlich mehr gestaltende Rolle als in den letzten Jahren.“