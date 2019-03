Immer in der Balance bleiben

Hertha BSC befindet sich in dieser Saison in einer Übergangsphase, und Davie Selke steht dafür. Die in den vergangenen Jahren fußballerisch immer etwas spröde anmutende "Alte Dame" gibt es nicht mehr. Aber die neue Hertha auch noch nicht so ganz. Es ist irgendetwas dazwischen und das ist das große Dilemma in dieser Spielzeit. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag in Freiburg sind die Berliner vollends im Niemandsland der Bundesliga gelandet, nämlich auf Rang zehn.