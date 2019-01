Als die Teams am zweiten Spieltag im Frankfurter Stadtwald aufeinandertrafen, war die Entwicklung speziell bei der Eintracht nicht mal in Ansätzen zu erahnen. Von drei Pflichtspielen hatten der Pokalsieger schon zwei in den Sand gesetzt - im Supercup gegen die Bayern (0:5) und im Pokal in Ulm (1:2) - und dann ging es auch gegen Werder (1:2) am 1. September nicht gut aus.



In der Nachspielzeit überwand der Bremer Milot Rashica den gerade verpflichteten Frankfurter Torhüter Kevin Trapp. Was hat sich seitdem bei der Eintracht getan? "Trikots und Spieler sind dieselben", sagt Kohfeldt - mehr aber auch nicht.