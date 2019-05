BVB - Meister der Zwischenbilanz

"Anstatt den Profis von ihren Stärken vorzuschwärmen, so hört man, warne Favre oft überdeutlich vor den Gefahren", schrieb die gut in der BVB-Chefetage vernetzte "Süddeutsche Zeitung" - ausgerechnet nach dem Königsklassen-Wunder des FC Liverpool, das alle BVB-Fans schmerzhaft an Motivations-Guru Jürgen Klopp erinnerte und an dessen Credo: "Die Lust am Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren."