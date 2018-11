Kovacs Zweckoptimismus vor dem Topspiel

"Es ist nicht so, dass wir so viele Chancen versemmelt haben. Wir hatten einfach keine. Wir müssen uns schon Gedanken machen, wie wir Chancen kreieren können", sagte Kimmich beispielsweise nach der 0:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Hummels ergänzte: "Wir sind mit zu vielen Spielern in den ungefährlichen Räumen. Das heißt, wir haben zu wenige Leute da, wo es dem Gegner weh tut."



Ein bisschen wirkt es dabei aber auch, dass Kovac zumindest von Teilen seiner Mannschaft im Stich gelassen wird. In Dortmund sollte sich dieser Eindruck wohl besser nicht wiederholen. Denn Meister werden möchte Kovac trotz allen Understatements durchaus. Grundvoraussetzung dafür wäre, dass er bis zum letzten Ligaspieltag am 18. Mai 2019 im Amt bleibt. Sicher, das weiß auch Kovac, ist das nicht.