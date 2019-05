Revierderby mit Nachspiel für die Justiz

Schalke-Fans zünden im Dortmunder Stadion Pyrotechnik.

Quelle: ap

Beim Zünden von Pyrotechnik auf der Südtribüne verletzten sich sechs Menschen, zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Bundespolizei, die an Bahnhöfen massive Präsenz zeigte, sei ihr Bereich "einer der friedlichsten" gewesen.



Dagegen haben Randalierer in Gelsenkirchen das Vereinsheim der Schalker Fangruppierung "Hugos" angegriffen und beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die rund 35 teils vermummten Personen am Samstag die Scheiben ein, einige gelangten in die Vereinsstätte.