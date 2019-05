Stevens' Denkmal bröckelt

Als der Vorjahres-Vizemeister nun in dieser Saison gen Abstiegsregion taumelte und Trainerüberflieger Domenico Tedesco am 14. März vor die Tür gesetzt wurde, mussten S04-Boss Clemens Tönnies und der kurz zuvor für Christian Heidel gekommene neue Sportvorstand Jochen Schneider nicht lange überlegen, wer in der Krise helfen kann: natürlich Stevens!



Es war die Rückkehr der Adiletten: der hemdsärmelige Malochertyp Stevens für den gerade mal halb so alten sogenannten Laptop-Trainer Tedesco.



Eigentlich hatte Stevens ja nach seinem Rücktritt 2015 in Hoffenheim mit seiner Trainerkarriere abgeschlossen, doch für seinen Herzensklub machte er nun doch eine Ausnahme.