In einer äußerst kniffligen Situation fehlt es starken Persönlichkeiten. Der aktuelle Wortführer des verunsicherten Teams heißt Labbadia. Das wurde zuletzt auf einer Mitarbeiterversammlung deutlich, auf den obligatorischen Pressekonferenzen ebenfalls. Der Trainer geht voran und legt den Finger in so manche Wunde. Der aktuellen Geschäftsführung des VfL Wolfsburg, in die Rebbe aufsteigen wollte, fehlt es an sportlicher Fachkompetenz. Mit Jörg Schmadtke steht ein Kandidat bereit, der dieses Problem lösen könnte. Er sucht nach seinen Stationen in Hannover und Köln eine neue Aufgabe. Laut gesprochen wird über diese Variante aber nicht, damit die Unruhe nicht noch größer wird.