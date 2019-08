Sagt gerne mal seine Meinung: Uli Hoeneß

Quelle: ap

Uli Hoeneß und der FC Bayern: seit 1970 eine Geschichte mit vielen Erfolgskapiteln, aber auch düsteren Passagen. Spieler in den glorreichen 1970er Europapokal-Jahren, Europa- und Weltmeister. Mit 27 Jahren der jüngste Manager der Bundesliga: Hoeneß machte aus dem verschuldeten FC Bayern einen der umsatzstärksten Klubs der Welt, packte den Umzug aus dem Olympiastadion in die neue Arena an. Angriffslustig und bisweilen unbarmherzig gegen die von ihm auserkorenen Feindbilder, sozial engagiert und "Retter" vieler deutscher Traditionsvereine. Mal populär, mal populistisch – immer polarisierend. Häufig schwamm er gegen, hin und wieder mit dem Strom - so oder so immer mit einem ausgeprägten Gespür für Stimmungslage.