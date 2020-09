So klingt gesundes, aber auch gerechtfertigtes Selbstvertrauen. Die rasante Entwicklung des 22-Jährigen deutete sich schon in der Rückrunde der vergangenen, für Schalke so desaströs verlaufenen Saison an. In einer konfusen und leblosen Mannschaft war er oft noch einer der wenigen, die zu gefallen wussten. Wer weiß, in welcher Liga Schalke heute ohne Serdars Siegtreffer beim 1:0 in Hannover spielen würde.