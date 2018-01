Wenn RB Leipzig am Samstagabend zum Rückrundenauftakt den FC Schalke 04 empfängt (18.30 Uhr), wird Dominik Kaiser wohl zunächst dick eingepackt auf der Bank Platz nehmen. So wie in den meisten Spielen in dieser Saison. Doch sollte der 29-Jährige in der Schlussphase eingewechselt werden, werden die Fans wieder seinen Namen skandieren und seine Aktionen mit Raunen und Szenenapplaus begleiten.