"Der Markt wird deutlich umkämpfter"

Weil der Diallo nur ein Jahr in Mainz gespielt hat, identifiziere ich mich nicht mit dem Klub - so argumentiert doch kein richtiger Fan. 05-Manager Rouven Schröder

Ein Sieg gegen den aktuell schwächelnden Champions-League-Kandidat aus Gladbach würde die Neugier der Fans wohl steigern und wäre nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen auch wichtig für das Selbstvertrauen der Spieler. Zumal endlich einmal wieder über 30.000 Zuschauer in der Mainzer Arena erwartet werden. Der rückläufige Stadionbesuch ist in Mainz Dauerthema. Nachdem der Zuschauerschnitt bis zur Saison 2015/16 offiziell noch bei stabil rund 31.000 lag, nahm er in den vergangenen Spielzeiten um rund 2000 ab, in dieser Runde sank er noch einmal auf aktuell 25.655. Mit diesem Phänomen kämpfen allerdings nicht nur die Rheinhessen.