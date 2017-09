Nordderby der grauen Mäuse

Neuerdings schicken sich allerdings im hohen Norden zwei Klubs an, den Bochumern ihr Alleinstellungsmerkmal streitig zu machen. Der HSV und Werder Bremen haben jeweils nur einmal in den vergangenen fünf Jahren am Saisonende einen einstelligen Tabellenplatz erreicht und sind dabei mehrfach dem Abstieg nur ganz knapp entronnen.



Und auch jetzt wieder bescheren die Aussagen in Hamburger und Bremer Presseräumen ein Deja Vu-Erlebnis nach dem anderen. Es sei nicht alles so schlecht, wie die Ergebnisse glauben machen, man müsse nur etwas mutiger werden, aber vor allem ruhig bleiben – alles irgendwie schon mal gehört! Trotz kurzzeitiger Verschnaufpausen – bei Werder in der letzten Rückrunde, beim HSV beim diesjährigen Saisonstart - hängen beide Klubs wieder im Tabellenkeller fest.