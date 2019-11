1. FC Köln - Muskelspielchen unterm Büßerhemd

90 Fazit:

Was für ein Spektakel am Freitagabend! Dortmund zeigt mal wieder seine Comeback-Qualitäten, kommt nach einem 3:0-Rückstand zurück und sichert sich in der Nachspielzeit doch noch den späten Ausgleich. Für Paderborn ist das natürlich extrem bitter, denn die Ostwestfalen schaffen es, trotz guter Leistung, somit wieder nicht sich zu belohnen und den Abstand zum Relegationsplatz deutlich zu verkürzen. Dabei sah es nach der 3:0-Pausenführung noch so schön aus für den SCP. Doch der BVB zeigte sich im zweiten Abschnitt verbessert und nutzte zwei Fehler des Gegners eiskalt aus. Für Dortmund geht es am Mittwoch dann in der Champions League weiter. In Barcelona gibt es mit einer Leistung wie heute allerdings rein gar nichts zu holen. Für Paderborn gibt es am Ende sicherlich wieder viele Komplimente, aber eben nur einen Punkt, wenn auch einen unerwarteten und sicherlich verdienten. Denn nach dem Spielverlauf haben die Gäste eher zwei Punkte verloren, als einen gewonnen. Am nächsten Spieltag empfängt der Tabellenletzte mit RB Leipzig dann direkt den nächsten Hochkaräter.

90 Spielende

90 Tooor für Borussia Dortmund, 3:3 durch Marco Reus

Ausgleich! Jans klärt eine Hereingabe nur unzureichend und direkt auf Sancho. Der sieht, dass Reus frei ist und zirkelt die Kugel perfekt auf den Kopf seines Kapitäns. Reus hat aus kürzester Distanz dann natürlich kein Problem mehr den Ausgleich zu erzielen.

90 Vier Minuten gibt es oben drauf. Bedeutet für Paderborn noch ein wenig zittern und für den BVB die Chance einen teilweise extrem schwachen Auftritt doch noch mit einem Punkt zu retten.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Die Schlusssekunden sind angebrochen und Zingerle lässt sich jetzt natürlich ganz viel Zeit. Es bleibt die Frage wie viel Nachspielzeit es gibt. Ansonsten bringt der SCP das Ding gleich über die Zeit.

87 Witsel nimmt eine Flanke im Strafraum mit der Brust an und leitet das Rund dann clever weiter. Dadurch ist Sancho frei und der Engländer probiert es direkt volley. Sein Außenristschuss fliegt nur haarscharf rechts über den Querbalken.

84 Tooor für Borussia Dortmund, 2:3 durch Axel Witsel

Geht da noch was? Schonlau köpft einen Freistoß zur linken Seite raus, aber eben nicht weit genug weg. Dadurch kann Hummels den Ball erlaufen, flankt direkt hoch rein und findet genau den Kopf von Witsel. Der Belgier hat aus knapp fünf Metern dann keinerlei Probleme mehr das Spielgerät über die Linie zu drücken.

84 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Obwohl die Aktion schon abgepfiffen war geraten Hakimi und Collins noch aneinander. Dingert löst das Ganze souverän auf und gibt beiden die Gelbe Karte.

84 Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)



82 Sancho zieht auf links fast bis zur Grundlinie und haut die Pille dann in die Mitte. Der Ball rutscht irgendwie durch und landet bei Hazard, der ein wenig überrascht wirkt und aus eigentlich guter, zentraler Position nur schwach abschließt. Dadurch hat Zingerle überhaupt keine Probleme.

79 Knapp zehn Minuten vor dem Ende steht es noch immer 3:1 für den SC Paderborn. Die Sensation liegt also in der Luft und würde auch in Ordnung gehen, denn das Dortmunder Offensivfeuerwerk hielt einfach nicht lang genug an. Zwar versuchen sie weiterhin alles, aber die Gäste stehen Defensiv wieder viel besser.

77 Zolinski hat alles gegeben und verlässt, nach einer starken Leistung, erschöpft das Feld. Für ihn ist jetzt Michel drauf, der in der 2. Liga noch Stammspieler war.

77 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

77 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

76 Zingerle ist zur Stelle! Hazard wird in den Strafraum geschickt und kommt von rechts zum Schuss. Zingerle ist aber herausgekommen, macht sich ganz breit und kann parieren.

74 Gelbe Karte für Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Antwi-Adjei will an Weigl vorbei sprinten, wird von dem Defensivspieler allerdings per Grätsche gestoppt. Dafür gibt es dementsprechend natürlich die Verwarnung.

72 Nach einem guten Konter über Hakimi fehlen in der Zentrale die Angebote. Deshalb muss der Marokkaner das Tempo rausnehmen und am Ende kommt es nur zu einem Distanzschuss von Witsel.

69 Im zweiten Abschnitt hat sich ein extrem flottes Spiel entwickelt, dass mittlerweile sogar hin und her geht. Wirklich schön anzusehen!

67 Wieder Paderborn! Kai Pröger macht über rechts mal wieder ordentlich Meter. Bei der Flanke rutscht dem ehemaligen Regionalligisten das Leder dann zwar über den Schlappen, doch dadurch wird sie zum Schuss und Roman Bürki muss zugreifen.

64 Mamba mit der Großchance!

Zum ersten Mal im zweiten Abschnitt kommen die Gäste durch und Mamba wird von Antwi-Adjei im Sechzehner freigespielt. Der Doppelpacker verarbeitet das hohe Anspiel gut mit der Burst, verzieht beim Abschluss dann jedoch ein bisschen und schiebt die Pille links vorbei.

62 Nächster verletzungsbedingter Tausch beim SCP. Holtmann, der Schütze des 3:0, hat Probleme mit dem Oberschenkel und wird nach seiner starken Leistung von Antwi-Adjei ersetzt.

62 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

62 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Gerrit Holtmann

59 Würde es bei einer BVB-Niederlage bleiben wäre es übrigens die erste Niederlage bei einem Heimspiel am Freitagabend seit Januar 2004. Damals setzte es eine 0:1-Pleite gegen Schalke.

56 Nach einer Ecke von der linken Seite steigt Hummels am höchsten und verfehlt das linke Eck nur um wenige Zentimeter.

55 Dortmund hat es jetzt geschafft das Spiel quasi komplett in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Sogar Hummels und Weigl stehen vor der Mittellinie.

52 Nachdem die ersten Aktionen nach Wiederbeginn höchst dynamisch waren, haben sich die Paderborner jetzt wieder etwas stabilisieren können.

49 Bereits die wenigen Minuten nach Wiederanpfiff waren aus BVB-Sicht um Längen besser, als die komplette erste Halbzeit. Plötzlich haben sie richtig Bewegung und Tempo drin. Dadurch hatte Marco Reus auch schon eine weitere Chance, aber scheiterte von links an Zingerle.

47 Tooor für Borussia Dortmund, 1:3 durch Jadon Sancho

Der schnelle Anschlusstreffer! Jans verliert den Ball am eigenen Strafraum und dann geht es ganz schnell. Hakimi spielt in die Mitte auf Sancho und der vollstreckt von knapp innerhalb des Strafraums locker ins linke Eck.

46 Weiter geht's! Lucien Favre war natürlich nicht mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und hat bereits jetzt alle drei Wechsel gezogen.

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Achraf Hakimi

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Nico Schulz

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Lautstarkes Pfeifkonzert im Signal Iduna Park! Der BVB bringt, gegen das Tabellenschlusslicht, nach vorne fast nichts zustande und wird von höchst effizienten Paderbornern mehrmals ganz einfach ausgekontert. Dadurch steht es zur Pause 3:0 für den SCP und bei der Borussia ist richtig Katerstimmung. Zu allem Überfluss musste bei den Dortmundern auch noch Paco Alcácer verletzt vom Platz, der eigentlich gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt war. Bei aller Kritik die nach dieser ersten Hälfte zurecht auf die Schwarz-Gelben einprasselt gilt es aber auch die sehr gute Leistung der Ostwestfalen hervorzuheben. Zur Pause ist es auf jeden Fall eine große Paderborner-Party!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

45 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Paco Alcácer

45 Paderborn zelebriert im Moment den eigenen Fußball und in Dortmund ist man einfach nur konsterniert. Die Süd-Tribüne schweigt derzeit komplett.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Paco Alcácer ist zwischenzeitlich zwar wieder zurückgekehrt, aber sitzt schon wieder auf dem Rasen. Das dürfte es für ihn wohl für heute gewesen sein.

43 Tooor für SC Paderborn 07, 0:3 durch Gerrit Holtmann

Gellendes Pfeifkonzert in Dortmund! Paderborn macht es ganz einfach und nutzt die eigene Schnelligkeit perfekt aus. Collins spielt die Kugel hoch nach links vorne, Holtmann sprintet Weigl einfach davon und schiebt Bürki das DIng aus spitzem Winkel dann sogar noch durch die Beine.

40 Auch bei Paderborn gibt es eine Verletzung: Sebastian Vasiliadis humpelt vom Feld und wird von Abdelhamid Sabiri ersetzt.

40 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Abdelhamid Sabiri

40 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Vasiliadis

39 Nach einem Angriff des BVB bleibt Paco Alcácer liegen, fasst sich ans Knie und zeigt sofort an, dass er behandelt werden muss. Das sieht gar nicht gut aus für den spanischen Angreifer.

37 Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Streli Mamba

Paderborner-Party! Zolinski verarbeitet den Ball links im Mittelfeld sehr gut und spielt dann einen wunderschönen hohen Pass vorne rein. Damit ist Weigl aus dem Spiel und Mamba rennt alleine auf Bürki zu. Vor dem Tor bleibt der ehemalige Cottbusser dann ganz kalt und vollendet sicher links unten.

33 Nach einem erneuten Fehlpass der Dortmunder auf dem Weg in den Angriff kontern die Gäste mal wieder. Pröger enteilt Dahoud auf rechts und legt dann quer. Am Fünfer kann dann aber doch noch ein Borusse klären.

31 Bei den Hausherren fehlt einfach immer wieder die nötige Genauigkeit. Besonders in der gegnerischen Hälfte mangelt es an Präzision und der nötigen Durchschlagskraft.

28 Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Bei einem SCP-Konter legt sich Mamba den Ball an Hummels vorbei und will in die gegnerische Hälfte sprinten. Doch der Innenverteidiger trifft Mamba mit der offenen Sohle am Fuß und bekommt dafür zurecht die Gelbe Karte.

25 Nach einem langen Diagonalball von Hummels legt Piszczek von rechts direkt in die Mitte und bedient Raphaël Guerreiro. Der Portugiese probiert es mit seinem schwächeren Rechten mit einem direkten Volley und verfehlt den Kasten nur knapp.

24 Paderborn steht weiterhin sehr gut und jeder hält seine Position sehr konsequent. Dadurch wird es nur spannend, wenn die Hausherren mal Tempo aufnehmen.

22 Paderborn löst es, trotz der Führung, weiterhin spielerisch. Sogar Zingerle spielt noch einen kurzen Pass, obwohl der BVB komplett vorgerückt ist.

20 Die Schwarz-Gelben finden langsam mehr Räume. Dieses Mal kann Schulz von links flanken und verpasst mit seiner flachen Hereingabe gleich mehrere Mitspieler in der Mitte nur knapp.

19 Mit Luca Kilian steht bei den Gästen übrigens ein ehemaliger Jugendspieler der Dortmunder auf dem Rasen. Der junge Innenverteidiger durchlief zwischen 2012 bis 2019 die Jugendabteilungen und wechselte erst vor dieser Saison aus der zweiten Mannschaft des BVB zum SCP.

16 Erster Abschluss des BVB! Schonlau rückt zu schnell raus und wird dadurch von Sancho überlaufen. Der junge Engländer passt nochmal in die Mitte, nimmt Raphaël Guerreiro mit und der schießt von knapp außerhalb der Box. Sein strammer Abschluss geht aber knapp über den linken Winkel.

14 Das gesamte Stadion scheint von den ersten Minuten ein wenig geschockt. Zeitweise hört man sogar nur die "Paderborn"-Rufe der Auswärtsfans.

13 Dass der Aufsteiger zu Spielbeginn besonders gefährlich ist zeigt sich nicht nur heute. Das Tor von Mamba war bereits die sechste Paderborner Bude in der Anfangsviertelstunde.

11 Natürlich haben die Hausherren jetzt ganz viel Ballbesitz. Doch Paderborn steht keinesfalls tief. Die Gäste laufen knapp in der gegnerischen Hälfte an und stehen mit der letzten Reihe weit vor dem eigenen Strafraum. Dadurch sind die Räume ganz eng und de BVB fällt nichts ein.

9 Für die Ostwestfalen war das 1:0 derweil der erste eigene Treffer seit dem neunten Spieltag, als man mit 2:0 gegen Düsseldorf gewinnen konnte.

7 Aus Dortmunder Sicht ist das natürlich der denkbar schlechteste Start. Doch die Borussia lag in dieser Saison schon mehrmals früh zurück und hat es häufig doch noch geschafft das Spiel zu drehen. Zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Inter.

5 Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Streli Mamba

Was für ein Konter! Nach einer Ecke des BVB klingelt es auf der anderen Seite. Pröger zündet auf der rechten Seite den Turbo, lässt Schulz ganz alt aussehen und spielt auf Höhe des Sechzehners dann klug quer. Mamba konnte das Tempo mitgehen, ist in der Mitte ganz alleine und schiebt den Ball locker an Bürki vorbei zur frühen Führung.

4 Raphaël Guerreiro bringt einen ruhenden Ball aus dem rechten Halbfeld hoch an den Fünfmeterraum. Da kann sich Gjasula gegen Hummels durchsetzen und klärt zur Ecke.

3 Der SCP versteckt sich in den ersten Sequenzen nicht und spielt auch nicht wie ein Tabellenletzter. Die Gäste versuchen sich hinten raus zu spielen und haben auch die erste Torannäherung. Allerdings ist der Pass von Gjasula auf Pröger zu ungenau.

1 Ab geht die wilde Fahrt! Dortmund spielt wie gewohnt in schwarz-gelb und Paderborn hält in weiß dagegen.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Begegnung ist Christian Dingert. An der Seitenlinie werden dem 39-Jährigen Tobias Christ und Timo Gerach assistieren. Vierter Offizieller ist Dr. Robert Kampka und für den Video-Beweis ist Günter Perl verantwortlich.

Steffen Baumgart setzt hingegen auf Konstanz. Der Trainer des SCP nimmt nur eine personelle Veränderung vor. Ben Zolinski rückt für Abdelhamid Sabiri in die erste Elf. Wie sich das Ganze in der Formation aufstellt wird sich wohl erst während des Spiels zeigen.

Bei Borussia Dortmund gibt es gleich fünf Veränderungen im Vergleich zur Niederlage in München. Paco Alcácer und Marco Reus feiern nach ihren Verletzungen ihr Comeback in der Startelf. Außerdem dürfen Raphaël Guerreiro, Mahmoud Dahoud und Łukasz Piszczek wieder von Anfang an ran. Weichen müssen dafür Manuel Akanji, Julian Brandt, Mario Götze, Achraf Hakimi und Thorgan Hazard.

Der direkte Vergleich spricht klar für die Hausherren. In vier Aufeinandertreffen konnte der BVB drei gewinnen und es gab ein 2:2-Unentschieden. Die jüngsten beiden Duelle, aus dem Jahr 2015, gingen beide an die Borussia. Besonders beeindruckend ist dabei das Torverhältnis von 10:1 Toren.

Paderborn reist als klarer Außenseiter nach Dortmund. Die Ostwestfalen sind mit gerade einmal vier Pünktchen Schlusslicht und haben auswärts nur einen Zähler holen können. Allerdings stimmt beim SCP häufig nur das Ergebnis nicht. Für die Spielweise ernten Steffen Baumgart und sein Team regelmäßig Komplimente. Die bringen dem Aufsteiger jedoch gar nichts, solange die Punkte fehlen. Dabei tun sich die Paderborner häufig gegen direkte Konkurrenten in der Tabelle schwerer, als gegen klare Favoriten. "Vor allem gegen vermeintlich große Gegner haben wir immer gezeigt, was wir können. Wir fahren deshalb mit dem Mut nach Dortmund, den man braucht, um beim BVB bestehen zu können", gibt sich Steffen Baumgart selbstbewusst.

Einen großen Unterschied machen beim BVB vor allem die Fans. Vor heimischer Kulisse sind die Dortmunder in der Liga noch ungeschlagen und haben mit 13 Punkten mehr als doppelt so viele Zähler einfahren können wie auswärts (nur 6). Überhaupt hat man nur eins der letzten 22 Heimspiele verloren und in den letzten 30 Matches im Signal Iduna Park immer mindestens einen Treffer erzielt.

Im Duell gegen den Tabellenletzten geht es für den BVB nicht nur um drei Punkte, sondern auch um Wiedergutmachung. Schließlich setzte es vor der Länderspielpause eine herbe 4:0-Klatsche in München, bei der die Borussia nicht ansatzweise an ihrem Leistungsoptimum agierte. Stattdessen waren die Schwarz-Gelben über die gesamte Spielzeit chancenlos. Dementsprechend lag den Verantwortlichen die Niederlage lange schwer im Magen. "Dieses Spiel war schwer zu verdauen. Jetzt schauen wir nur noch nach vorne. Ich will auch nicht mehr darüber sprechen. Die Analyse war schwer. Wir müssen sehr viel besser machen", gab Lucien Favre klar zu verstehen.