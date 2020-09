Krisenstimmung bei Leipzig vor Spitzenspiel

Nach seiner deftigen Kritik nach dem 0:2 in Frankfurt an "Elan und Einstellung" seiner Profis in den entscheidenden Trainingseinheiten musste er seinen irritierten Spielern unter der Woche in Einzelgesprächen erklären, was genau er gemeint hatte.



"Wir sind kurz vorm Gipfel und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist diese: Wollen wir ans Gipfelkreuz oder drunter parken, was essen und trinken und dann wieder runtergehen? Ist auch schön, dann kommen wir unter die ersten Vier, wenn es gut läuft, und hatten eine ganz ordentliche Aussicht", hatte er vor laufenden TV-Kameras gesagt und seinem Team zu verstehen gegeben, dass es zu wenig im Training investiert, um Deutscher Meister oder DFB-Pokalsieger werden zu können.