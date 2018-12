BVB hat Schalke abgehängt - nicht nur in der Tabelle

90

Fazit:

Der SV Werder Bremen beendet seine Krise mit einem 3:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Nach dem für die Grün-Weißen ärgerlichen 1:1-Halbzeitunentschieden, das aus Möhwalds traumhaftem Distanzabschluss in die halbhohe rechte Ecke (20.) und einem durch Lukebakio verwandelten Handelfmeter (43.) resultierte, verzeichnete das Kohfeldt-Team auch zu Beginn des zweiten Abschnitts klare Ballbesitzvorteile, konnte aber zunächst überhaupt keine Durchschlagkraft entwickeln. Die Rheinländer, die nun mit einer Fünferkette verteidigten und ihre grundsätzliche Passivität fortsetzten, hatten in Minute 58 nach einem Konter durch Hennings eine große Möglichkeit, aus heiterem Himmel in Führung zu gehen; der Linksschuss des Jokers segelte nur Zentimeter am rechten Kreuzeck vorbei. Dann stellte SVW-Coach Kohfeldt sein glückliches Händchen bei personellen Umstellungen unter Beweis: Der eingewechselte Harnik staubte nach einem von Rensing parierten Seitfallzieher des ebenfalls später auf den Rasen geschickten Johannes Eggestein aus kurzer Distanz in die linke Ecke ab (71.). Doch damit nicht genug: Bundesligadebütant Sargent traf zwei Minuten nach seiner Hereinnahme, indem er die Kugel nach einer Rensing-Parade unbedrängt per Kopf über die Linie drückte. Wenig später hätte Lukebakio noch einmal für Spannung sorgen können, scheiterte aber freistehend an Pavlenka (78.). Am Ende hat die deutlich aktivere Mannschaft gewonnen; chancenmäßig war Düsseldorf gar nicht so weit von einem Punktgewinn entfernt. Während die Grün-Weißen durch den ersten Sieg seit dem 20. Oktober vor den restlichen Begegnungen des Wochenendes auf Rang sieben vorrücken, werden die Flingeraner auch nach dem 14. Spieltag das Schlusslicht der Bundesliga sein. Der SV Werder Bremen ist am nächsten Samstag im Vorabendspiel zu Gast bei Borussia Dortmund. Bereits am Nachmittag empfängt Fortuna Düsseldorf den SC Freiburg. Einen schönen Abend noch!