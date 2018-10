Der SV Werder - geräuschlos erfolgreich

Die Meisterschale des DFB ist einst in einer Bremer Silberschmiede gegossen worden - in dieser Saison präsentiert sich auch Werder Bremen als Klub aus einem Guss. Das Führungspersonal des Überraschung-Vierten arbeitet so vertrauensvoll zusammen wie zu Rehhagel-Zeiten. Heute, 18.30 Uhr, tritt das Kohfeldt-Team bei Schalke 04 an.