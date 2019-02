Nur Not-Reparaturen auf Schalke

Nur unerschütterliche Schalker Optimisten glauben daran, dass diese von Anfang an verkorkste Saison noch ein gutes Ende nimmt - zum Beispiel endlich mal wieder mit einem Pokalfinale in Berlin. Bis dahin ist es aber noch ein langer und mühsamer Weg durch die Bundesliga, ein Sieg über ein aktuelles Top-Team wie Gladbach könnte in dem oft so emotionalen Verein aber immerhin einige Wunden heilen.