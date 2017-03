Das Derby der umgekehrten Vorzeichen

Wirklich spannend wird es erst danach. Ende April hat Dortmund die Möglichkeit, zum fünften Mal in sechs Jahren das DFB-Pokalendspiel in Berlin zu erreichen. In einer einzigen Partie, so die Hoffnung, ist auch im Halbfinale in München etwas zu holen. So wie vor zwei Jahren, als die lange hoch überlegenen Bayern noch im Elfmeterschießen ausrutschten.