Harits Wandlung steht für das neue Schalke

Ich habe versucht, der Gleiche wie vorher zu sein, habe aber auf dem Platz gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Amine Harit

Neue Saison, neues Glück. Nach der Entlassung von Domenico Tedesco im März und der Interimszeit des strengen Huub Stevens blüht Harit unter David Wagner wieder auf. Schon vor dem Trainingsstart am 1. Juli bittet der neue Schalker Trainer den sensiblen Ballkünstler zum Gespräch. Harit scheint gut hingehört und verstanden zu haben, denn er wirkt wie ausgewechselt. "Amine hat nicht die Schuld bei anderen gesucht. Er sagte: Es sind Dinge passiert, für die ich nicht stehen will. Ich werde es allen zeigen", berichtet Wagner.



Zum Traumstart des Vorjahres-14. mit 13 Punkten aus den ersten sechs Partien trägt Harit mit vier eigenen Treffern und zwei Torvorlagen einen großen Anteil bei. Beim 5:1-Sieg in Paderborn schnürte er seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga, auch in den beiden folgenden Partien gegen Mainz 05 (2:1) und beim Überraschungs-Coup in Leipzig (3:1) netzt Harit ein. Nun ist er - natürlich neben Coach Wagner - das Gesicht des wiedererstarkten Schalke. Am Samstag gegen Köln soll in der Arena der nächste Schritt auf dem Weg zurück in die Spitze folgen.