Doch wenn man Goretzkas Worten Glauben schenken soll, geht es dem 22-Jährigen gar nicht um den dicksten Vertrag. "Es sind einfach extrem viele Dinge, die eine Rolle spielen. Um Geld geht es mir überhaupt nicht. Ich muss für mich selbst herausfinden, was der nächste Schritt sein muss", sagte der Nationalspieler noch nach dem jüngsten Schalker 2:2 gegen den 1. FC Köln. Goretzkas Haltung ist klar: "Ich bin ein Mensch, der das sehr akribisch macht."



Es war das letzte Mal in diesem Jahr, dass ihn die Fans in Aktion auf dem Platz erleben durften. Goretzka fällt mindestens bis zur nahenden Winterpause wegen erneuter Beschwerden im linken Unterschenkel aus. Eine Stressreaktion des Knochens setzte ihn zuletzt schon für vier Wochen und drei Partien außer Gefecht, ehe Goretzka zum bestmöglichen Zeitpunkt ein fulminantes Comeback in Königsblau feierte: beim 4:4-Wahnsinn in Dortmund.