Bayern gegen Nürnberg nur Remis

Zum Abschluss des 31. Spieltags hat der FC Bayern München nur mit viel Glück eine drohende Derby-Pleite beim Fast-Absteiger Nürnberg abgewendet. Tim Leibold schoss beim 1:1 (0:0) einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit an den Pfosten und vergab damit die große Siegchance für die tapfer kämpfenden Franken. So rettete Nationalspieler Serge Gnabry dem Tabellenführer mit seinem Treffer in der 75. Minute einen Punkt, mit dem die Bayern allerdings nach der Dortmunder Derby-Pleite am Tag zuvor die mögliche Vorentscheidung im Meisterschaftskampf verschenkten.