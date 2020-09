Fremdeln in der eigenen Hütte

Diese Quote ist weniger stattlich – und sie liegt, wenn auch in extremer Weise, im allgemeinen Trend der Niederrheinischen. Seit der Ankunft von Trainer Dieter Hecking im Januar sind die Fohlen zu wahren Auswärtstigern geworden, die einstige Heimstärke dagegen ist deutlich abgeflaut. Elf ihrer 21 Punkte in der laufenden Runde holten die Gladbacher in der Fremde, ihre Reiselust ist dabei vor allem in den letzten Wochen frappierend: Die jüngsten drei Auswärtspartien in Bremen, Hoffenheim und Berlin gewannen sie allesamt, der letzte Heimsieg datiert vom 30. September.