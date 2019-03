37 Augsburg ist weiterhin richtig giftig und presst mit hohem Tempo. Der Erfolg schlägt sich nicht nur im Ergebnis wieder. Die Frage ist jedoch: Können die Hausherren dieses hohe Tempo über die gesamte Spielzeit durchhalten?

34 Gregor Kobel hat Nerven. Von Reus und Götze angelaufen spielt der Schlussmann den Dortmunder Kapitän aus und wird die Kugel vor Götze noch los. Durchatmen für alle die es mit dem FCA halten.

31 Delaney legt die Kugel hinaus auf Diallo, der nun mal etwas Zeit hat. Die Flanke des Franzosen landet auf dem Kopf von Marco Reus, dessen Versuch jedoch einen guten Meter am Pfosten vorbeifliegt.

28 Die Dortmunder kommen oftmals nicht damit zurecht, dass ihnen sofort ein Augsburger auf den Füßen steht. Neben Zagadou haben auch Witsel und Bruun Larsen immer wieder Probleme, Bälle anzunehmen und zu behaupten.

24 Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Dong-won Ji

Augsburg zwingt den BVB in leichte Fehler hinein und wird dafür belohnt! Hahn setzt Zagadou unter Druck. Dieser schlägt über die Kugel und Hahn ist vorbei. Die Flanke landet bei Ji, der zunächst an Akanji scheitert, im zweiten Versuch aber einnetzt.

21 Nach einem Freistoß von der rechten Seite kommt Manuel Akanji in der Mitte recht ungestört zum Kopfball. Der Schweizer befindet sich jedoch in Rückenlage und so ist der Versuch keine Gefahr für Kobel.

18 Für den Linksverteidiger ist nun Teigl mit von der Partie und scheint diesen Posten vorerst zu übernehmen. Kurz drauf stellt sich jedoch heraus, dass Max eine Position weiter nach hinten rutscht und Teigl im Mittelfeld zu finden ist.

17 Einwechslung bei FC Augsburg -> Georg Teigl

17 Auswechslung bei FC Augsburg -> Kostas Stafylidis

17 Das sieht nicht gut aus! Stafylidis sitzt auf dem Rasen und hält sich den Oberschenkel. Die Gastgeber müssen hier wohl wechseln.

14 Nach einem Fehler von Witsel kommt Max von der halblinken Seite zum Abschluss. Bürki fängt das Leder jedoch ab und leitet einen tollen Konter ein, an dessen Ende Hakimi den freien Sancho findet. Dessen Abschluss wird im letzten Moment von Danso geblockt.

10 Augsburg beginnt hier sehr mutig! Die Fuggerstädter versuchen das Kombinationsspiel der Gäste im Keim zu ersticken und pressen früh. Schon mehrmals konnten sie sich dadurch den Ballbesitz sichern, wenn Dortmund es jedoch schafft, die erste Reihe zu überspielen, wird es gefährlich.

7 Zagadou findet nun Götze, der sich dreht und sofort Bruun Larsen auf die Reihe schickt. Der Däne zieht zur Grundlinie und findet in der Mitte Reus, der das Leder nicht optimal annimmt und so an Kobel scheitert. Da war mehr drin für die Gäste!

4 Glück für den BVB und vor allem für Dan-Axel Zagadou! Der Franzose wird angelaufen und verliert die Kugel. Der Ball trudelt zu Ji, der frei durch ist und vom Innenverteidiger gelegt wird. Der Piff von Stieler kommt, allerdings hatte sich Ji im Abseits befunden, als Zagadou die Kugel vom Fuß gespitzelt worden war.

3 Die erste kleinere Chance geht auf das Konto der Schwarz-Gelben. Nach einem Patzer von Danso hat Götze die Chance, muss aber abbrechen, weil kein Mitspieler schnell genug nachgerückt war.

1 Auf geht's! Der FC Augsburg hat Anstoß und packt direkt mal eine verrückte Variante aus. Die Gastgeber feuern die Kugel nahe der Eckefahne ins Aus. Gebracht hat es nichts!

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften treffen am heutigen Abend zum 17. Mal aufeinander. Zehn der bisherigen 16 Spiele gingen an den BVB, nur einmal ging Augsburg als Sieger vom Rasen. Schiedsrichter heute ist Tobias Stieler, der von Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann unterstützt wird.

Nach drei Unentschieden in Serie gab es für die Dortmunder in der vergangenen Woche wieder einen Dreier zu bejubeln für die Schwarz-Gelben. Gegen ein starkes Bayern Leverkusen setzten sich die Westfalen mit 3:2 durch. Damit konnte man den Drei-Punkte-Vorsprung vor den Bayern halten. Dies dürfte, auch wenn die Verantwortlichen sich in Understatement flüchten, enorm wichtig gewesen sein.

Der Form von damals rennt der FCA aktuell allerdings hinterher. Erst in der Vorwoche setzte es mit einem 1:5 beim SC Freiburg eine ganz empfindliche Klatsche gegen ein Team, welches normalerweise auf Augenhöhe zu finden ist. Es war bereits die fünfte Niederlage im sechsten Bundesligaspiel des Jahres. Ob gerade heute gegen den wiedererstarkten BVB der Bock umgestoßen werden kann, bleibt abzuwarten.

Im Hinspiel lieferten sich die beiden Mannschaften eines der spektakulärsten Spiele der Saison. Augsburg verlangte dem Spitzenreiter in Dortmund alles ab und ging gleich zwei Mal in Führung. Zwanzig Minuten vor dem Ende erzielten die Fuggerstädter das 1:2, ehe Dortmund dieses noch in ein 3:2 drehten. Es wurde jedoch noch verrückter, denn nun war es Augsburg, das den Ausgleich schaffte. Paco Alcacer, seines Zeichens dreifacher Torschütze in diesem Spiel versenkte mit dem Schlusspfiff dann einen Freistoß zum 4:3-Endstand.

Auf Seiten der Augsburger belässt es Trainer Manuel Baum trotz der 1:5-Pleite in Freiburg bei zwei Wechseln. Für den gesperrten Oxford ist heute Kevin Danso mit von der Partie. Zudem kehrt Andre Hahn nach Verletzung zurück in die Startelf und ersetzt Sergio Córdova im Angriff.

Lange haben die BVB-Fans gehofft, nun haben sie Gewissheit: Der Kapitän kehrt zurück! Marco Reus, der unter der Woche wieder mit der Mannschaft trainierte steht in der Startelf. Hinspiel-Held Alcácer muss für ihn weichen. Götze rückt von der 10 also wieder in die Sturmspitze.