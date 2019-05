Dass Nico Willig in vergangenen Wochen standesamtlich geheiratet hat, ist in all dem Trubel fast untergegangen. Selbst in der Region rund um seine Heimatstadt Balingen wurde das Ereignis nur am Rande gewürdigt. Und, davon darf man ausgehen, dies nur im Zusammenhang mit seinem neuen Job als Cheftrainer des VfB Stuttgart. Vielleicht war es gut, dass der 38-jährige ehemalige rechte Verteidiger den Schritt in seinem Privatleben noch vor dem im Berufsalltag als Fußballehrer gemacht hat.