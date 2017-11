Positiv bleiben, ohne in Durchhalteparolen abzurutschen - das gehört wohl zu den schwierigsten Prüfungen im Leben eines Fußballtrainers. Peter Bosz erledigte diese Aufgabe jüngst eher leidlich. „Die Spieler müssen den Kopf hochnehmen und arbeiten“ sagte Borussia Dortmunds Coach nach der erneuten Blamage in der Champions League gegen Außenseiter APOEL Nikosia recht platt. Immerhin nimmt Bosz die Herausforderung an, auch als Psychologe gefragt zu sein: Er will der tief verunsicherten Mannschaft Selbstvertrauen einimpfen. „Das ist mein Job“, sagt der Holländer und macht seinen Männern Mut: „Vielleicht kommt das Bayern-Spiel ja genau im richtigen Moment.“