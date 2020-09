Frank Baumann und die K-Frage

So äußerte er sich vor dem Pokalspiel in Frankfurt auch zu dem alles beherrschenden Branchen-Thema, dem Umgang mit den Fanprotesten in den Stadien. Und zeigte dabei seine Stärken: in einer aufgeheizten Atmosphäre kühlen Kopf bewahren, den sachlichen Kern eines Themas herausarbeiten und in den Dialog gehen.