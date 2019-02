Leipzig rettet einen Punkt gegen Hoffenheim

Am Samstag hatte zunächst Bayern München im Titelkampf der Bundesliga vorgelegt und Spitzenreiter Borussia Dortmund mit einem 1:0-Erfolg gegen Hertha BSC unter Druck gesetzt. Am Sonntag konnte der BVB mit einem 3:2-Erfolg gegen Bayer Leverkusen kontern. Das Spitzenspiel am Samstag entschied der VfL Wolfsburg in Mönchengladbach mit 3:0 für sich.