2. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Der Augsburg-Fluch von Borussia Mönchengladbach hält an. Die Fohlen warten auch nach dem siebten Anlauf auf den ersten Sieg in Augsburg. Alfred Finnbogason brachte den FCA nach 35 Sekunden in Führung. Lange darüber freuen konnte sich das Team von Trainer Manuel Baum aber nicht. Gladbach gelang in der 7. Minute durch Denis Zakaria der Ausgleich. Oscar Wendt drehte in der 30. Minute mit dem 2:1 die Partie, ehe Sergio Cordova mit seinem Tor in der 89.Minute dem FCA einen verdienten Punkt rettete.