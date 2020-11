Per Mertesacker rät Bundestrainer Joachim Löw, die aussortierten Routiniers Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng in die Nationalmannschaft zurückzuholen. Löw müsse sich fragen, ob sich die Nachfolger des Trios in der Umbruchphase weiterentwickelt hätten. Die Antwort laute "ganz klar nein", sagte der ZDF-Experte im interview mit dem aktuellen sportstudio.