Liverpool geht bei Manchester City unter

Jürgen Klopp (li.) und Pep Guardiola Quelle: dpa

Überschattet wurde das Spiel vor 54.172 Zuschauern im Etihad Stadium von einer Aktion des Liverpool-Stürmers Sadio Mane. Der Senegalese traf den aus dem Strafraum geeilten City-Torhüter Ederson wohl unabsichtlich mit gestrecktem Bein voll am Unterkiefer. Ederson war bewusstlos, wurde minutenlang behandelt und schließlich mit Halskrause vom Platz getragen. Mane sah die Rote Karte (37.). Klopp nannte dies die "wichtigste Entscheidung" im gesamten Spiel. "Ich glaube nicht, dass es eine Rote Karte war. Sadio hat den Torwart nicht gesehen. Im Elf gegen Elf waren wir gleichwertig."



Klopp kassierte seine höchste Niederlage seit fast elf Jahren kassiert. Höher als beim 0:5 in Manchester hatte er als Profi-Trainer nur einmal verloren: 1:6 mit Mainz 05 bei Werder Bremen in der Bundesliga am 27. Oktober 2006. Klopps höchste Premier-League-Niederlage war zuvor das 0:3 beim FC Watford 2015 gewesen.